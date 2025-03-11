ПриватБанк переделает "Приват24": что изменится в приложении
Государственный ПриватБанк анонсировал масштабные изменения своего мобильного приложения – Приват24. В банке обещают, что будет будет обновлен стиль программы – появятся новый логотип, новые цвета и графика. Также, среди прочего, будет добавлена возможность пополнение карточного счета – с Apple Pay или Google Pay, с собственной карты, с карты другого банка, по IBAN.
Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: обновления появятся у всех клиентов – но не сразу. Это будет происходить поэтапно.
"ПриватБанк представит своим клиентам обновленный мобильный банк Приват24. Запуск обновленного Приват24 будет иметь несколько важных этапов и стартует с изменения дизайна и инклюзивных возможностей главного экрана", – говорится в сообщении.
Как изменится Приват24
- Обновили стиль.
Появятся новый логотип, новые цвета и графика.
- Сделали отображение информации и балансов карт более удобным.
- Добавили пополнение карточного счета.
Сделать это можно будет с Apple Pay или Google Pay, с собственной карты, с карты другого банка, по IBAN.
- Улучшили навигацию.
В банке обещают, что доступ к кэшбеку от "Привет" и сервису "Конверты" станет быстрее.
- Любимые сервисы и шаблоны будут отображаться на главном экране.
- Увеличили размер шрифтов и контрастность.
"Новый дизайн Приват24 построен на принципах юзабилити, инклюзивности и результатах глубинного анализа клиентского опыта. А также отзывов участников программы бета-тестирования", – рассказали в банке.
ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег
Ранее же ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты. По решению банка тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.
Впрочем, подчеркнули, что, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.
"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.
Сам перевод можно сделать только в двух валютах:
- в долларах;
- евро.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
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