ПриватБанк переделает "Приват24": что изменится в приложении

Государственный ПриватБанк анонсировал масштабные изменения своего мобильного приложения – Приват24. В банке обещают, что будет будет обновлен стиль программы – появятся новый логотип, новые цвета и графика. Также, среди прочего, будет добавлена возможность пополнение карточного счета – с Apple Pay или Google Pay, с собственной карты, с карты другого банка, по IBAN.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: обновления появятся у всех клиентов – но не сразу. Это будет происходить поэтапно.

"ПриватБанк представит своим клиентам обновленный мобильный банк Приват24. Запуск обновленного Приват24 будет иметь несколько важных этапов и стартует с изменения дизайна и инклюзивных возможностей главного экрана", – говорится в сообщении.

Как изменится Приват24

Обновили стиль.

Появятся новый логотип, новые цвета и графика.

Сделали отображение информации и балансов карт более удобным.

Добавили пополнение карточного счета.

Сделать это можно будет с Apple Pay или Google Pay, с собственной карты, с карты другого банка, по IBAN.

Улучшили навигацию.

В банке обещают, что доступ к кэшбеку от "Привет" и сервису "Конверты" станет быстрее.

Любимые сервисы и шаблоны будут отображаться на главном экране.

Увеличили размер шрифтов и контрастность.

"Новый дизайн Приват24 построен на принципах юзабилити, инклюзивности и результатах глубинного анализа клиентского опыта. А также отзывов участников программы бета-тестирования", – рассказали в банке.

ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег

Ранее же ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты. По решению банка тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.

Впрочем, подчеркнули, что, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Сам перевод можно сделать только в двух валютах:

в долларах;

евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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