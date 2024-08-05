ПриватБанк принял деньги у клиента и не засчитал их на карту: что говорят в банке

Клиент ПриватБанка пожаловался, что учреждение не зачислило на его счет 5 000 грн – после того, как он пополнил карту через его терминал. При этом, сделанное в это же время другое пополнение на 5 000 грн прошло. В самом банке объяснили, что регламент зачисления средств на карту в некоторых случаях составляет до 24 часов.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей, между пополнениями прошло около 1 минуты – первое было осуществлено 3 августа в 15:38, а второе – в 15:39.

"Производил пополнение собственной карты на суммы 5 000 грн и 5 000 грн. Одна сумма в размере 5 000 грн засчиталась, а другая в размере 5 000 грн не была засчитана", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, в телефонной службе поддержки банка клиенту сказали ожидать зачисления денег. Однако, по его словам, не уточнили, "есть ли такая сумма или произошла какая-то ошибка".

"Написал в поддержку – тоже ничем не помогли, говорят ждите, не приняли мое обращение, ничего не зафиксировали. Деньги исчезли, работники ничего не понимают и не помогают. Верните мои средства", – говорится в жалобе.

Что говорят в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке в тот же день ответили клиенту, что его платеж находится на проведении. Сделано это было в 17:22 – почти через 2 часа после проведения платежа.

При этом там объяснили: в произошедшем нет накакого злого умысла. Ведь "регламент зачисления средств на карту в некоторых случаях составляет до 24 часов".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не отказался от планов ограничения p2p-платежей по карточкам для борьбы со схемой "дропов" – людьми, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. В настоящее время ведется обсуждение этого вопроса.

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