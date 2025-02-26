Экс-владельцы снова пытаются вернуть ПриватБанк: что заявил суду Коломойский

Бывшие владельцы государственного ПриватБанка не оставляют попыток обжаловать его национализацию. 26 февраля Кассационный административный суд в составе Верховного суда рассмотрит новую жалобу Игоря Коломойского, назвавшего антиконституционным закон, по которому закрыли предварительное производство касательно национализации финучреждения.

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Об этом сообщили в ПриватБанке, против которого была подана жалоба по делу №826/7432/17. Ее рассмотрение завершилось 26 ноября 2024 года, когда Кассационный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство.

Но 25 февраля стало известно, что Игорь Коломойский обратился в Конституционный суд, чтобы признать определенные нормы Закона №590-ІХ неконституционными. Закон предусматривает прекращение судебных процессов по соответствующим исковым требованиям в сфере регулирования банковской деятельности.

Как утверждает Коломойский, эти нормы делают невозможным возврат права собственности, ограничивают судебную защиту и нарушают принцип равенства сторон в судебном процессе. В своей жалобе бизнесмен просит признать их неконституционными, поскольку, по его мнению, они противоречат ряду статей Конституции.

Поскольку коллегия судей Конституционного суда приняла решение отказать Коломойскому в открытии производства неоднородно, этот вопрос будет решать Второй сенат Конституционного суда. Кассационный суд назначил рассмотрение дела на 26 февраля.

Адвокат банка назвал это дело чрезвычайно важным, поскольку Игорь Коломойский пытается оспорить решение всех государственных органов, участвовавших в национализации ПриватБанка.

"Мы рассчитываем, что по этому делу решение в пользу государства будет оставлено в силе, ведь возвращение ПриватБанка бывшим собственникам прямо запрещено нормами действующего законодательства. ПриватБанк продолжает борьбу за справедливость и законные интересы государства, как в украинских судах, так и зарубежных юрисдикциях, и рассчитывает на справедливое и объективное рассмотрение дела", – отмечает юрист.

Следует отметить, что 15 февраля 2023 года Большая Палата Верховного суда окончательно закрыла производство по иску Александра Дубилета, признав необратимость национализации ПриватБанка. Это фактически сделало невозможным любые дальнейшие попытки вернуть банк его эксвладельцам. А 27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка по иску Геннадия Боголюбова.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины официально ввел пожизненные санкции в отношении Игоря Коломойского. Его лишили государственных наград, заблокировали активы и ограничили передвижение.

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