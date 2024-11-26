ПриватБанк не вернут Коломойскому: Верховный суд подтвердил невозможность этого

Государственный ПриватБанк не будет возвращен бывшему совладельцу Игорю Коломойскому. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил невозможность этого – отклонив жалобы Коломойского и связанной с экс-владельцами банка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

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Об этом сообщили в Национальном банке. Там отметили, что таким образом суд оставил в силе определение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которыми были закрыты производство по делу о:

признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка во время национализации его в декабре 2016 года:

обязательстве вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка.

"Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет. ... Верховный суд в очередной раз подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка в собственность бывшим акционерам.", – говорится в сообщении.

В самом же ПриватБанке утверждают: решение суда защитило интересы государства как инвестора, "который за счет докапитализации банка предотвратил крах финансовой системы".

В чем была суть дела

Рассмотрение дела в судах разных инстанций длилось почти 5 лет. Истцами стали:

Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка;

зарегистрированная на Кипре и связанная с экс-владельцами банка компания Triantal Investments Ltd, которой принадлежало 16,8176%.

"Они пытались обжаловать договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим владельцам", – рассказали в ПриватБанке.

Национализация ПриватБанка

Кабинет министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года. Это решение позволило избежать системных рисков для банковского сектора и стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране. Государство потратило на докапитализацию ПриватБанка более 155 млрд грн.

На сегодняшний день судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с банком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сам ПриватБанк внедрил бесконтактное добавление карточек к кошельку Apple Pay – без ручного ввода реквизитов карты. Для этого следует открыть на iPhone приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести банковскую карту к смартфону.

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