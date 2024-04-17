ПриватБанк поменял "Приват24": как пользоваться новой функцией

Государственный ПриватБанк запустил публичную версию услуги Конверты в Приват24. Как утверждают в самом учреждении, услуга предназначена, в первую очередь, для волонтеров и благотворителей, а также для эффективного управления собственными финансами. Обновленная же версия позволяет пополнять волонтерский или собственный конверт с любой карты других банков, а также цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщили в самом банке. Кроме того, отметили там, для волонтеров важным будет то, что Конверты "дают возможность объединять усилия ради одной цели", перечисляя средства с нескольких сборов на один Конверт.

"Конвертом можно напрямую оплачивать покупки или услуги, не переводя средства на карту или снимая наличные – если добавить в бумажник Google Pay или Apple Pay. Также с конвертов можно свободно переводить средства на свои карточки, карточки других лиц и на конверты друзей, знакомых, членов семьи и т.д.", – говорится в сообщении.

Как открыть Конверт

Открыть свой конверт можно прямо в Приват24 – через меню Конверты или меню Кошелек. Там нужно нажать "Создать Конверт", после чего:

выбрать или написать название Конверта;

указать валюту;

добавить цель сбора и, при желании, сумму и дату окончания;

подписать заявление;

выбрать дизайн.

"Пополнить Конверт можно переводом с любых карт либо наличными в терминалах самообслуживания", – рассказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из отделений.

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