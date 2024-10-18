Приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии: Украина на порядок увеличила производство дронов

В Украине в 2024 году по сравнению с 2023-м фиксируется рост в 10 раз производства беспилотников. При этом приоритет в производстве сместился на эффективность и новые технологии.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Минцифры провело исследование сферы производства дронов вместе с Киевской школой экономики и кластером Brave1.

В частности, по данным Минцифры, производственные мощности выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 млн в 2024 году.

"Заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций – использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи", – отметили специалисты Минцифры.

В ведомстве добавили, что ожидают – в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Украина совершили сотни атак на военные объекты в тылу страны-террориста России. Атаки дронов дальнего радиуса действия стали все более заметной частью русско-украинской войны, а одним из основных украинских дронов для выполнения таких миссий стал БПЛА "Лютый".

Также Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов. Среди последних пораженных целей место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и состав БК на авиабазе в Адыгее.