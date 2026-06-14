Придётся копить более 15 лет: какой город Европы стал самым дорогим для покупки жилья

Столица Чехии Прага стала самым недоступным городом Европы для покупки жилья –: обычному жителю придется откладывать всю зарплату почти 16 лет, чтобы приобрести квартиру площадью 70 квадратных метров. За последние 10 лет цены на новостройки в Праге выросли на 180%, тогда как зарплаты увеличились лишь на 80%, что сделало чешскую столицу лидером европейского антирейтинга доступности жилья.

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Об этом пишет CZECHIA Online. Согласно исследованию, для приобретения стандартной новостройки в Праге необходимо накопить сумму, равную 15,9 годовой зарплаты среднестатистического жителя города.

При этом ситуация продолжает ухудшаться. Только за последний год показатель вырос еще на 0,4 годовой зарплаты, что свидетельствует о дальнейшем снижении доступности жилья. Основной причиной эксперты называют огромный разрыв между темпами роста цен на недвижимость и доходами населения.

За последние десять лет стоимость новых квартир в Праге выросла почти на 180%. В то же время средняя заработная плата за этот период увеличилась лишь примерно на 80%. То есть жилье дорожало более чем в два раза быстрее, чем доходы жителей. В результате многие молодые семьи вынуждены либо оформлять долгосрочные ипотечные кредиты на десятки лет, либо вообще отказываться от покупки собственной квартиры.

Проблема доступности жилья не ограничивается только Прагой. На втором месте в рейтинге оказалась столица Словакии — Братисла –. Там для покупки квартиры нужно накопить сумму, эквивалентную 13,9 годовой зарплаты. Третью позицию занял Мюнхен, где покупка жилья требует почти 11 годовых доходов. В первую шестерку также вошли:

Варшава – 9,2 годовой зарплаты;

Берлин — 8,4;

Вена — 8,1.

Таким образом, даже в крупнейших экономиках Европы жилье постепенно становится менее доступным для среднего класса. Особое внимание эксперты обращают на ситуацию в чешском городе Брно.

Хотя оно официально не попало в общеевропейский рейтинг, местные показатели также впечатляют. Для приобретения квартиры площадью 70 квадратных метров жителю Брно необходимо около 13 годовых зарплат. Фактически второй по величине город Чехии почти сравнялся по недоступности жилья с Братиславой.

Из-за этого все больше людей откладывают покупку недвижимости, продолжают снимать жилье или переезжают в пригороды и более мелкие населенные пункты. Многие молодые пары откладывают создание семьи, рождение детей или переезд в собственное жилье из-за высоких цен.

Одновременно растет спрос на аренду, что дополнительно повышает арендные ставки и усугубляет жилищный кризис. Без увеличения объемов строительства и эффективных государственных программ поддержки ситуация может продолжить ухудшаться в большинстве крупных городов Европы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Ивано-Франковская область стала одним из главных рекордсменов украинского рынка вторичного жилья. За год средняя цена однокомнатной квартиры здесь выросла на 35% и достигла 72 тысяч долларов. Несмотря на войну, западные регионы продолжают оставаться центром спроса на недвижимость, поэтому существенного удешевления квартир в ближайшее время здесь не прогнозируется.

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