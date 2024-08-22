Россия катится назад в 90-е: долги по зарплатам рекордно выросли, товаров стало меньше

Вопреки заверениям российских властей, что санкции никак не влияют на экономику страны-агрессора, в июле 2024 года в РФ зафиксировали максимальный за 11 лет рост просроченной задолженности по зарплатам. Кроме того, объемы экспорта товаров из стран Европейского Союза (ЕС) упали до уровня 1999 года.

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Согласно официальным данным Росстата, в июле показатель невыплаченных россиянам зарплат достиг отметки в 427,4 млн рублей ($4,69 млн), что на 100,5 млн рублей больше, чем в июне. Это рекордный с января 2013 года прирост в процентном отношении (+30,7%).

В тройку регионов-лидеров по темпам роста просроченной зарплатной задолженности попала столица РФ – на одну только Москву приходится около 10% долгов (42,4 млн рублей). В целом тройка регионов-лидеров по росту зарплатных долгов выглядит так:

Пермский край – в 11 раз;

Липецкая область – в 8,3 раза;

Москва – в 7,4 раза.

Чаще всего задержки зарплаты происходят в частном секторе. Долги из-за "отсутствия у организаций собственных средств" за месяц выросли до 405,9 млн рублей (+38%). Еще 21 млн рублей задержало государство перед бюджетниками – за год эта сумма выросла в 22 раза. Причем более 67% долгов образовались в 2023-2024 годах.

Это может быть частично связано с тем, что из-за санкций РФ стремительно теряет связи с ведущими странами мира. В частности, объемы торговли РФ со странами ЕС в июле 2024 года опустились до 4,6 млрд евро – это минимальный показатель с 1999 года и почти в 4,5 раза меньше, чем до начала полномасштабной агрессии против Украины, пишут росСМИ.

Поставки товаров из ЕС упали до 2,4 млрд евро, что более чем втрое меньше, чем до "большой" войны. Основные товары, которые поставляются в РФ:

лекарства (634 млн евро);

(634 млн евро); оборудование (262 млн евро);

(262 млн евро); оптические инструменты (203 млн евро).

Такая тенденция объясняется еще и сокращением на 81% притока евро в Россию (в сравнении с 2021 годом). В июле РФ получила только 2,5 млрд евро, крупнейшими статьями европейского импорта из РФ стали ресурсы:

газ – 1,1 млрд евро;

нефть и нефтепродукты – 333 млн евро;

сталь и железо – 164 млн евро.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за санкций Москва не сможет обслуживать объекты своей энергетической инфраструктуры, поэтому будет вынуждена их отключать либо они начнут сами выходить из строя. На этом фоне в ближайшие годы столице РФ угрожает дефицит электроэнергии.

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