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При поддержке министра Галущенко ГП "Мирноградуголь" запустило в работу новую угольную лаву

Глеб Иванов
Рынки и компании
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При поддержке министра Галущенко ГП 'Мирноградуголь' запустило в работу новую угольную лаву

Государственное предприятие "Мирноградуголь" на шахте "Капитальная" 22 августа запустило в работу 6-ю северную угольную лаву.

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"Это чрезвычайно важная новость в преддверии старта отопительного сезона. С запуском скамьи и организацией процесса нам максимально помогло министерство энергетики, и лично министр Герман Галущенко. Запуск 6-й северной угольной скамьи поможет увеличить добычу угля и обеспечить им ТЭС и ТЕ. е. директора ГП "Мирноградуголь" Сергей Волошин.

С 1 сентября предприятие, благодаря запуску новой угольной лавы, будет добывать 1,5 тыс. тонн в сутки.

При поддержке министра Галущенко ГП "Мирноградуголь" запустило в работу новую угольную лаву

Местные шахтеры написали благодарственное письмо на имя министра Германа Галущенко.

"Символично, что такое радостное событие произошло накануне Дня шахтера. Это ведь не только хорошая новость для украинцев, которые с опаской ожидают наступления отопительного сезона. Это поднимает моральный дух шахтеров, которые ощутили поддержку со стороны государства, и со стороны министерства в частности", - говорит глава профсоюза предприятия "Мирноградуголь". – Мы благодарны министру, что он обеспечил нам государственную поддержку в этом серьезном вопросе. Шахтеры ему очень благодарны. К сожалению, за время нашей независимости далеко не всегда государство поддерживало шахтеров и их планы, чаще даже шло на открытую конфронтацию. Сейчас все наоборот. Мы ощущаем поддержку. И верим, что угольная отрасль избежит стагнации и наоборот, будет развиваться", - подытожил он.