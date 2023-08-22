При поддержке министра Галущенко ГП 'Мирноградуголь' запустило в работу новую угольную лаву

Государственное предприятие "Мирноградуголь" на шахте "Капитальная" 22 августа запустило в работу 6-ю северную угольную лаву.

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"Это чрезвычайно важная новость в преддверии старта отопительного сезона. С запуском скамьи и организацией процесса нам максимально помогло министерство энергетики, и лично министр Герман Галущенко. Запуск 6-й северной угольной скамьи поможет увеличить добычу угля и обеспечить им ТЭС и ТЕ. е. директора ГП "Мирноградуголь" Сергей Волошин.

С 1 сентября предприятие, благодаря запуску новой угольной лавы, будет добывать 1,5 тыс. тонн в сутки.

Местные шахтеры написали благодарственное письмо на имя министра Германа Галущенко.

"Символично, что такое радостное событие произошло накануне Дня шахтера. Это ведь не только хорошая новость для украинцев, которые с опаской ожидают наступления отопительного сезона. Это поднимает моральный дух шахтеров, которые ощутили поддержку со стороны государства, и со стороны министерства в частности", - говорит глава профсоюза предприятия "Мирноградуголь". – Мы благодарны министру, что он обеспечил нам государственную поддержку в этом серьезном вопросе. Шахтеры ему очень благодарны. К сожалению, за время нашей независимости далеко не всегда государство поддерживало шахтеров и их планы, чаще даже шло на открытую конфронтацию. Сейчас все наоборот. Мы ощущаем поддержку. И верим, что угольная отрасль избежит стагнации и наоборот, будет развиваться", - подытожил он.