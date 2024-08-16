Прежних цен больше нет: в Киеве резко переписали стоимость квартир

На первичном рынке недвижимости Киева существенно подорожали квартиры. Так, за последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них увеличилась до средних 50 325 грн/кв.м. Рост составил 7 375 грн – или же сразу 17,17%.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год цены увеличились немногим меньше – на 6 000 грн/кв.м, или 13,54%.

Какие цены по районам Киева

В целом же, квадратные метры в новостройках по районам Киева стоят от средних 40 050 до 109 125 грн. Таким образом за деньги, которые придется заплатить в самом дорогом районе столицы, можно купить почти 3 "квадрата" в самом дешевом.

Дешевле всего "квадраты" стоят в новых квартирах Соломенского района – в среднем, 38 000 грн. За ним идут:

Деснянский – 40 050 грн;

Соломенский – 41 400 грн;

Дарницкий – 41 800 грн;

Днепровский – 44 500 грн;

Оболонский – 44 850 грн;

Святошинский – 48 600 грн;

Голосеевский – 51 225 грн.

Самые же высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем, собственно, 109 125 грн. Далее – с большим отрывом – идут:

Шевченковский – 66 125 грн;

Подольский – 64 100 грн.

Какая самая популярная цена за квадратный метр в новостройках

В целом же, по данным аналитиков, чаще всего "квадраты" в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8,2%.

Также часто можно встретить цену 23 400 грн – 7,2%. А кроме того:

26 000 грн – 5,7%;

15 600, 18 200 грн – 4,3%.

Как сообщал OBOZ.UA, перед тем же, как покупать квартиру в новостройке, ее следует проверить. Ведь случаи мошенничества на рынке, к сожалению, нередки. В частности, важно узнать реальный статус выбранного объекта.

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