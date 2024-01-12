Прежних цен больше нет: украинские АЗС переписали стоимость бензина

За последнюю неделю в Украине подешевел бензин А-95. Так, 12 января литр этого топлива стоит на АЗС в среднем 51,22 грн, что на 19 коп. дешевле, чем 5-го числа.

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. По его данным, в целом крупные сети продают бензин по 47,9-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Какие цены на АЗС

Дешевле всего, по данным аналитиков, бензин продают в сети RLS – по 47,9 грн/л. А кроме того:

Укр-Петроль – 48 грн/л;

Маркет – 48,09 грн/л.

Самые высокие же цены выставили на АЗС SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell – 53,85 грн/л.

Где снизились цены

Впрочем, стоимость бензина снизили не во всех сетях – в некоторых она осталась на прежнем уровне. Те же, кто опустили цены, сделали это в диапазоне от 14 коп./л до 1 грн. В частности:

Prime – на 1 грн/л, до 49,5 грн/л;

Маркет – на 90 коп./л, до 48,09 грн/л;

VostokGaz– на 80 коп./л, до 49,19 грн/л;

Chipo – на 53 коп./л, до 49,17 грн/л;

Укрнафта – на 50 коп./л, до 48,9 грн/л;

ZOG – на 50 коп./л, до 51,5 грн/л;

Green Wave – на 50 коп./л, до 50,5 грн/л;

Авіас – на 35 коп./л, до 48,91 грн/л;

AMIC – на 21 коп./л, до 51,83 грн/л;

БРСМНафта – на 18 коп./л, до 48,78 грн/л;

U.GO– на 17 коп./л, до 49,77 грн/л.

Shell – на 14 коп./л, до 53,85 грн/л.

Что будет дальше

В то же время, по словам нардепа Алексея Устенко, на мировых рынках отсутствуют предпосылки для роста цен на нефть. Соответственно, в Украине будет снижаться стоимость автотоплива – как сжиженного газа, так и бензина с дизелем.

"Если цены будут увеличиваться на мировом рынке, то будут увеличиваться и в Украине. Но каких-либо предпосылок для увеличения цен на нефть на сегодняшний день нет", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, подешевел в Украине и автогаз. Так, 11 января на АЗС его продавали в среднем по 28,68 грн/л, что более, чем на 1 грн/л меньше, чем было в начале года – 2 января ресурс стоил в среднем 29,73 грн/л.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!