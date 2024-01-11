На АЗС Украины резко пересчитали цены на автогаз: сколько теперь стоит

В Украине существенно подешевел автогаз. Так, 11 января на АЗС его продают в среднем по 28,68 грн/л, что более, чем на 1 грн/л меньше, чем было в начале года – 2 января ресурс стоил в среднем 29,73 грн/л.

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А вот с начала зимы цены снизились более заметно – по сравнению с 1 декабря 2023 года автогаз подешевел более, чем на 8 грн. За сутки же (с 10 по1 января) удешевление составило 14 коп.

В целом же крупные сети, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 26,95-32,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 6 грн/л.

Дешевле всего, по данным аналитиков, автогаз продают на заправках Авантаж 7 – 26,95 грн/л. А кроме того:

Green Wave – 27 грн/л;

Укрнафта – 27,4 грн/л;

Luxwen – 27,49 грн/л;

Олас – 27,55 грн/л;

Motto – 27,58 грн/л.

Самые высокие цены выставили на АЗС Паралель – 32,99 грн/л. А также:

SOCAR, ОККО – 29,99 грн/л;

WOG – 29,98 грн/л;

Route 20 – 29,95 грн/л.

По областям автогаз продают по 27,96-31,52 грн/л. Т. е. разница между самыми "дорогой" и "дешевой" составляет 3,56 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Винницкой области – в среднем по 27,96 грн/л. А также в:

Хмельницкой – 28,2 грн/л;

Полтавской – 28,22 грн/л;

Тернопольской – 28,23 грн/л;

Киевской – 28,27 грн/л;

Закарпатской – 28,28 грн/л;

Житомирской – 28,34 грн/л.

Дороже всего заправляться в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 31,52 грн/л. А кроме того, в:

Ивано-Франковской – 29,07 грн/л;

Сумской – 28,85 грн/л;

Херсонской – 28,82 грн/л.

Чего ожидать

В то же время, по словам нардепа Алексея Устенко, на мировых рынках отсутствуют предпосылки для роста цен на нефть. Соответственно, в Украине будет снижаться стоимость автотоплива – как сжиженного газа, так и бензина с дизелем.

"Если цены будут увеличиваться на мировом рынке, то будут увеличиваться и в Украине. Но каких-либо предпосылок для увеличения цен на нефть на сегодняшний день нет", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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