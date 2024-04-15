Прежних цен больше нет: практически по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

В Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир – причем практически по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с декабря-2023 по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до средних 11 873 грн.

Об этом сообщает Госстат. По данным которого, в целом рост цен составил от 0,4% до 35,4%. В частности, помимо Ривненской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Волынской – на 24,7%;

Ивано-Франковской – 16,9%;

Черновицкой областях – 13,4%.

В Киеве же стоимость аренды 1-комнатных квартир на увеличилась на 3%.

Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,4-6,7%. Кроме Закарпатской области цены снизились в:

Херсонской – на 4,3%;

Николаевской областях – 0,4%.

Где цены не изменились

В то же время, в ряде регионов стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне. Это:

Днепропетровская;

Харьковская;

Черниговская области

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 2 831 до 11 873 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 2 831 грн. Среди лидеров также:

Сумская – 3 286 грн;

Николаевская – 3 485 грн;

Запорожская – 3 610 грн;

Черниговская, Харьковская – 3 791 грн.

Где аренда самая дорогая

Самые высокие цены зафиксированы в Закарпатской области – в среднем 11 873. А кроме того:

Львовской – 11 838 грн;

Ривненской областях – 9 744 грн;

городе Киеве – 8 989 грн;

Черновицкой – 8 103 грн;

Хмельницкой – 7 808 грн;

Черкасской – 7 675 грн;

Волынской – 7 473 грн;

Ивано-Франковской областях – 7 157 грн.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Хмельницком за 5 500 грн сдают в аренду 4-комнатную квартиру со своеобразным ремонтом: потолки и стены жилья расписаны помпезными картинами на религиозную тематику, а также изображениями быков, писающего мужчины со спущенными штанами и пр. В сети же уже предположили, что квартира должна быть укомплектована автоматическим распылителем ладана, а также, что она принадлежит "ордену Иеговых".

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