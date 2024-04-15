Прежних цен больше нет: практически по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир
В Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир – причем практически по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с декабря-2023 по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до средних 11 873 грн.
Об этом сообщает Госстат. По данным которого, в целом рост цен составил от 0,4% до 35,4%. В частности, помимо Ривненской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:
- Волынской – на 24,7%;
- Ивано-Франковской – 16,9%;
- Черновицкой областях – 13,4%.
В Киеве же стоимость аренды 1-комнатных квартир на увеличилась на 3%.
Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,4-6,7%. Кроме Закарпатской области цены снизились в:
- Херсонской – на 4,3%;
- Николаевской областях – 0,4%.
Где цены не изменились
В то же время, в ряде регионов стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне. Это:
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Черниговская области
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 2 831 до 11 873 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 2 831 грн. Среди лидеров также:
- Сумская – 3 286 грн;
- Николаевская – 3 485 грн;
- Запорожская – 3 610 грн;
- Черниговская, Харьковская – 3 791 грн.
Где аренда самая дорогая
Самые высокие цены зафиксированы в Закарпатской области – в среднем 11 873. А кроме того:
- Львовской – 11 838 грн;
- Ривненской областях – 9 744 грн;
- городе Киеве – 8 989 грн;
- Черновицкой – 8 103 грн;
- Хмельницкой – 7 808 грн;
- Черкасской – 7 675 грн;
- Волынской – 7 473 грн;
- Ивано-Франковской областях – 7 157 грн.
Как составить договор аренды
В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:
- ФИО и адреса сторон;
- объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;
- дата заключения договора и срок, на который он заключается;
- размер и порядок оплаты;
- порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;
- размер страхового депозита и его возврат.
Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Хмельницком за 5 500 грн сдают в аренду 4-комнатную квартиру со своеобразным ремонтом: потолки и стены жилья расписаны помпезными картинами на религиозную тематику, а также изображениями быков, писающего мужчины со спущенными штанами и пр. В сети же уже предположили, что квартира должна быть укомплектована автоматическим распылителем ладана, а также, что она принадлежит "ордену Иеговых".
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