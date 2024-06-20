Прежние цены больше неактуальны: украинские АЗС изменили стоимость бензина

За июнь в Украине заметно подорожал бензин А-95. Так, 20 числа АЗС продают его в среднем по 56,51 грн/л, тогда как 31 мая было 55,98 грн/л. Т.е., рост составил 53 коп./л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А также:

Укр-Петроль – 52,53 грн/л;

Marshal – 52,8 грн/л;

SUN OIL – 52,9 грн/л.

Какие цены в областях

По регионам же бензин А-95 продают по 55,87-57,87 грн/л. Дороже всего – в Донецкой и Черниговской, собственно, 57,87 грн/л. А также:

Кировоградской – 57,16 грн/л;

Черновицкой – 57,13 грн/л.

Дешевле всего же бензин покупать в Закарпатской области – 55,87 грн/л. А также:

Киевской – 55,91 грн/л;

Хмельницкой – 55,96 грн/л.

Украинцам вместо бензина заливали "бодягу"

Тем временем, на АЗС Закарпатской области продавали поддельные бензин и дизель, которые производили в этом же регионе. Размещалось производство в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю горючим. Как рассказали в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

производили фальсификат в 2022-2023 годах;

сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали его на территории нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.

"Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в организации незаконного изготовления в составе организованной группы, хранении и продаже незаконно изготовленного горючего. Пятерым членам организованной группы было сообщено о подозрении. Дело направлено в суд", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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