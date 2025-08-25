Прежние цены больше не действуют: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир
В Киеве ощутимо выросла стоимость аренды квартир. За последние полгода подорожание составило почти 6 400 грн, или 30,74% – со средних 20 652 до 27 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).
За год же цены выросли на 19,97%, сообщает M2bomber. Или более почти на 4 500 грн.
Существенное подорожание зафиксировано и в месячном разрезе. За этот период цены увеличились сразу на 9,49% – или почти 2 400 грн.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 33 411 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет почти 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также в:
- Оболонском – 17 000 грн;
- Святошинском – 17 500 грн;
- Голосеевском – 18 000 грн;
- Дарницком – 18 500 грн.
В средней ценовой категории – Днепровский район, где арендовать квартиру стоит в среднем 22 000 грн. А крое того:
- Соломенский – 23 500 грн;
- Подольский – 29 014 грн.
Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем, 33 411 грн. А кроме того, Шевченковском – в среднем 33 000 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 9,2%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 29 400 грн. Таких объявлений 14%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 15,9%.
Стоит ли вкладывать деньги в квартиры
В то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:
- Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".
- Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожание – на 1-16%. Больше всего – в Ривне. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.
