Прежние цены больше не действуют: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир

В Киеве ощутимо выросла стоимость аренды квартир. За последние полгода подорожание составило почти 6 400 грн, или 30,74% – со средних 20 652 до 27 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

За год же цены выросли на 19,97%, сообщает M2bomber. Или более почти на 4 500 грн.

Существенное подорожание зафиксировано и в месячном разрезе. За этот период цены увеличились сразу на 9,49% – или почти 2 400 грн.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 33 411 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет почти 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также в:

Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Дарницком – 18 500 грн.

В средней ценовой категории – Днепровский район, где арендовать квартиру стоит в среднем 22 000 грн. А крое того:

Соломенский – 23 500 грн;

Подольский – 29 014 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем, 33 411 грн. А кроме того, Шевченковском – в среднем 33 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 9,2%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 29 400 грн. Таких объявлений 14%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 15,9%.

Стоит ли вкладывать деньги в квартиры

В то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:

Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".

Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

