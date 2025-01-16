Предприниматели в одесском порту заявили о финансовых убытках из-за блокирования деятельности

Киевский районный суд Одессы выдал постановление о проведении обысков у компаний, работающих в одесском порту. Это решение заблокировало деятельность десятков предприятий и они не могут работать с 19 декабря 2024 года.

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Об этом сообщило издание "Гордон", ссылаясь на заявление представители компаний, которое они сделали на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". Отмечается, что определение суда действует до 3 февраля 2025 года.

Как пишет издание, по убеждению представителей компаний, детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) фактически производят арест имущества, а имеют разрешение только на обыски. Предприниматели утверждают, что в личных разговорах правоохранители заранее предупреждали о согласованном решении по блокированию работы предприятий.

Во время пресс-конференции они заявили, что ряд предприятий несет финансовый ущерб и планирует подать в суд на правоохранительные органы. Предприниматели высказали подозрения, что блокировка работы компаний связана с давлением на агрохолдинг GNT Group из-за его конфликта с кредитором Argentem Creek Partners.

Сайт Gordonua, ссылаясь на заявления участников пресс-конференции, отмечает, что Компания Sunolta, которой принадлежит ООО "Аттолло Гранум", не имеет отношения к GNT Group или конфликту, но стала объектом медийной атаки после официального обращения в АСР с предложением о выкупе долга, чтобы продлить спокойную бизнес-активность.

Предприниматели утверждают, что действия Argentem Creek Partners направлены на удовлетворение интересов неназванной третьей стороны, заинтересованной в контроле над одесским портом и получением активов, таких как GNT Group и Sunolta.

Представители компаний, выступая на пресс-конференции, заявили, что иначе объяснить действия фонда невозможно. Они отмечают, что компания Sunolta неоднократно заявляла и заявляет сейчас о готовности к переговорам, но не готова взять все финансовые потери из-за войны на себя – тогда бизнес будет просто уничтожен, а более 1 тыс. сотрудников лишатся работы.

Издание пишет, что сейчас Sunolta планирует обращение в суд и в целый ряд СМИ с целью прекращения черной PR-кампании, инициированной ACP.

Представители компаний заявили, что из-за блокирования их работы в одесском порту потери каждой из компаний достигают 750 тыс. грн в день. Такие убытки оказывают непосредственное влияние на способность компаний платить налоги в бюджет и зарплату работникам, подчеркнули спикеры.

"Они добавили, что никаких следственных или розыскных действий детективы БЭБ не проводят. Руководители предприятий заявили, что передали жалобы в Офис президента, Офис генерального прокурора, БЭБ Украины, ГБР Украины и Совет по поддержке предпринимательства Украины", - пишет издание.