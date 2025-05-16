Предоплата без гарантий: Украина отдала $770 миллионов за оружие, которое не получила

Украина перечислила $770 миллионов иностранным поставщикам оружия в качестве предоплаты, но значительная часть этого оружия так и не была доставлена. Вероятно, причинами стали поспешные закупки в условиях войны, отсутствие надлежащего контроля за контрактами, юридические трудности с возвратом средств и участие ненадежных посредников.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы Министерства обороны Украины и внутренние материалы, которые попали в распоряжение издания. Издание отмечает, что более чем $770 миллионов, которые были уплачены в качестве предоплаты за оружие иностранным компаниям, оказались потерянными - оружие либо не поступило, либо было поставлено в непригодном состоянии.

Ярким примером такой ситуации стала история 28-летнего американца Таннера Кука, который владел маленьким магазином боеприпасов в Тусоне, штат Аризона. В 2022 году его компания OTL Imports неожиданно получила контракт на 49 миллионов евро от украинской государственной структуры на поставку боеприпасов. Украина перечислила 17,1 миллиона евро аванса, однако обещанное оружие так и не прибыло.

Украинская сторона выиграла арбитраж в Вене, но деньги вернуть не удалось – фирма не имела даже сертификации для транспортировки вооружения, а сам Кук, похоже, воспользовался сделкой для расширения бизнеса, посещая выставки в Эмиратах и летая на частных самолетах.

Согласно информации издания, этот случай не был уникальным. Украинское Министерство обороны сообщает, что в течение трех лет войны десятки контрактов остались невыполненными. Проблема усугубляется тем, что закупки часто проходили через посредников в странах, которые не хотели открыто поддерживать Украину, или через частные компании с сомнительной репутацией.

В некоторых случаях украинские компании приобрели вооружение у продавцов, которые оказались связанными с ФСБ России или ЧВК "Вагнер", как произошло с контрактом на минометы из Судана. В то же время, издание отмечает, что в стране разгорелся внутренний скандал из-за коррупции в Министерстве обороны - несколько должностных лиц были уволены, а части предъявили обвинения.

Одной из главных причин ситуации стала нехватка боеприпасов на рынке. С начала вторжения спрос на снаряды советского калибра - единственные, подходящие для украинских пушек вырос в несколько раз. Предложение не успевало, цены взлетели. Торговцы оружием, в основном из США и Европы, воспользовались ситуацией, повышая цены и диктуя условия.

Бывший министр обороны Алексей Резников сравнивает это с "оружейным ковидом" - как во время пандемии с масками, так и во время войны со снарядами, каждый искал, где купить хотя бы что-то. Но в то время, когда армия нуждалась в оружии для защиты, страна тратила сотни миллионов долларов на сомнительные сделки.

Украина уже пытается изменить ситуацию. Несколько скандальных сделок были переданы в арбитраж, часть чиновников отстранена, десятки контрактов расследуются. В то же время юридические процессы в таких городах, как Вена, Женева, Лондон, продолжаются годами. Возврат средств остается сложным и затянутым.

Часть поставщиков обвиняет саму Украину, мол, некоторые провалы произошли из-за внутренних конфликтов, бюрократии или изменений в администрации. Иностранные компании не хотят оставаться кредиторами воюющего государства, поэтому требуют авансовых платежей - что и создает лазейки для злоупотреблений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина полностью закрыла потребности во внешнем финансировании на 2025 год и готова к различным экономическим вызовам. Во многом это стало возможным благодаря бюджетной поддержке от партнеров Украины, которая в этом году составляет 16,8 млрд долларов.

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