Право на постоянное проживание в Украине в 2026 году получили всего 8 индийцев и 606 россиян: озвучены цифры

В Украине среди тех, кто получил постоянные виды на жительство за семь месяцев 2026 года, индийцы– составляют абсолютное меньшинство. При этом больше всего разрешений было выдано гражданам страны-агрессора.

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Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы (ГМС) на запрос OBOZ.UA. За семь месяцев 2026 года разрешение на постоянное проживание в Украине получили 1899 иностранцев. Больше всего — граждан России. При этом большая часть из них — это те россияне, которые переехали в Украину ещё до полномасштабной войны. Так, если граждане РФ получили 606 видов на жительство, то выходцы из Индии — всего 8 (!).

Более 75% всех выданных документов приходится на граждан всего шести стран — Российской Федерации, Молдовы, Азербайджана, Армении, Беларуси и Грузии. При этом абсолютным лидером остается РФ (около 32% от общего объема). Несмотря на полномасштабную агрессию РФ, захватническую войну против Украины и прекращение всех экономических связей, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Вместе с тем существует еще одна серьезная проблема: многие украинцы фактически вынуждены иметь российские паспорта. В частности, дети, выросшие на оккупированной территории, не имели возможности получить никакой другой паспорт, кроме паспорта РФ.

Ранее глава ГМС Наталья Науменко заявляла, что уровень выдачи временных видов на жительство составляет 38,6 % от уровня 2021 года. "За четыре месяца 2026 года Государственной миграционной службой оформлено 1733 вида на временное проживание, что соответствует среднемесячному показателю 2025 года. Текущий объем выдачи разрешений составляет 38,6% от довоенного уровня — в 2021 году таких разрешений было выдано 12 883", — говорится в заявлении ведомства .

Отметим, что в статистике речь идет именно о тех иностранцах, которые получили разрешения на постоянное проживание (ПМП). Такое разрешение выдается бессрочно (но саму пластиковую карточку нужно менять в 25 и 45 лет, как и обычный паспорт).

Это фактически статус иммигранта. Право на неё имеют те, кто иммигрирует в Украину на законных основаниях (например, по иммиграционной квоте, в результате брака с гражданином Украины сроком более 2 лет, родители или дети граждан Украины, инвесторы и т. д.). Права иностранца практически приравниваются к правам граждан Украины. Временные удостоверения обычно получают те иностранцы, которые учатся или работают в Украине.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в Чехии стали чаще получать отказы в бесплатных курсах чешского языка в местном центре занятости – Управлении труда. Причиной стали высокий спрос и сокращение бюджетов программ, финансируемых Европейским Союзом.

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