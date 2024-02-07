Правила возврата билетов на поезда изменились: в "Укрзалізниці" объявили о нововведении

"Укрзалізниця" (УЗ)запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов – теперь для него не нужно писать бумажное заявление. Такая процедура проводится, когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен.

Заявление на претензионный возврат ж/д билетов теперь можно оформить онлайн, сообщила "Укрзалізниця". Для этого нужно:

перейти по ссылке на сайт УЗ и выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов";

и выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов"; заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям;

подписать заявление с помощью Дія.Підпис ;

; дождаться результатов рассмотрения заявления.

"Оформить его (возврат. – Ред.) теперь можно из любой точки мира – достаточно иметь Дію.Підпис и стабильную интернет-связь... Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже", – добавили в УЗ.

Кто может вернуть билет на поезд по новым правилам

Оформление претенциозного возврата билетов возможно в конкретных случаях с подтверждающими документами или отметками. Речь идет о случаях, когда пассажир:

не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;

возвращает неиспользованные билеты, оплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;

возвращает групповой заказ – полностью или частично;

возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;

был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

По состоянию на 7 февраля претензионный возврат действует на билеты, приобретенные в приложении УЗ, на официальном сайте и для групповых билетов, оформленных в кассе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" заверила, что не будет повышать цены на билеты на поезда по Украине. Компания уже вышла на показатели перевозок, которые были до полномасштабной войны.

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