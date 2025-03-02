Практически по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир: сколько теперь стоит жилье

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – на 12%, до средних 45 000 долларов.

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В целом, по данным крупного профильного портала, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего – в Запорожье, в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Харьков, Николаев – 21 000 долларов;

Сумы – 22 000 долларов.

Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 65 000 долларов. А кроме того, в:

Киеве – 63 000 долларов;

Ужгороде – 60 000 долларов.

Как в Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры

В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 2 до 12%. Помимо Житомира, значительно подорожание зафиксировано в:

Ривном, Ужгороде – на 9%;

Черкассах – на 8%;

Одессе – на 7%.

Подешевело же жилье, по данным аналитиков, лишь в 2-х городах. В частности:

Тернополе – на 4%;

Запорожье – на 3%.

В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Луцк;

Хмельницкий;

Винница;

Сумы;

Полтава;

Кропивницкий;

Николаев.

Украинцы часто покупают квартиры с большой "скидкой"

В то же время, рассказала ранее нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), реальные цены продаж недвижимости оказываются на 25% ниже средних объявлений. Т.е., в процессе покупки жилья покупателям нередко удается сбить на него цену. Что, по ее словам, свидетельствует о том, что "цены на рынке формирует покупатель".

В целом, отметила она, чаще всего украинцы покупают небольшие старые квартиры – старше 35 лет и средней площадью 48 кв. м. Более новые квартиры – до 15 лет – занимают лишь четверть сделок.

При этом подчеркивается: активнее всего украинцы покупают жилье на западе страны. При чем вне больших городов.

"Локация решает. 78% соглашений заключено за пределами областных центров, из которых только 10% приходится на столицу. Активнее всего покупают жилье на западе Украины", – рассказала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, случаи мошенничества с арендой жилья в Украине нередки. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно – для этого нужно правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды.

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