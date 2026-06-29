Повышение зарплат заморожено: в какой стране доходы украинцев будут расти медленнее

В Польше замедляются темпы роста зарплат – соответственно, работающим в этой стране украинцам следует быть готовыми к тому, что их доходы будут увеличиваться медленнее, чем в предыдущие годы. В частности, сразу около 68% компаний фактически заморозили повышение зарплат, а продолжают их увеличивать лишь около 30%. Причиной же этого в экспертной среде называют постепенный выход польского рынка труда из фазы перегрева, которая продолжалась последние несколько лет.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили, что ныне в Польше:

Зарплата перестает быть главным инструментом борьбы за персонал.

Компании все чаще прибегают к более консервативному управлению расходами и более жесткой финансовой дисциплине.

"Одной из главных причин замедления зарплат, по данным аналитиков, стало снижение инфляционного давления. Если в начале 2025 года индекс потребительских цен в Польше составил 104,9%, то в январе-феврале 2026 г. он снизился до 102,1%. В результате, разница между темпами роста зарплат и инфляцией сегодня является одной из наиболее комфортных для работников за последние годы, поскольку обеспечивает реальный рост доходов без чрезмерной нагрузки на работодателей", – объяснили аналитики.

Кроме того, подчеркнули они, на общую ситуацию повлияло более сдержанное повышение минимальной заработной платы. Так:

с 1 января 2026 г. польское правительство увеличило ее лишь на 3%;

годом ранее этот показатель составил сразу 10%.

"Для работодателей важен не сам факт повышения минимальной зарплаты, а его соотношение с общей динамикой рынка труда. В 2026 году этот баланс выглядит значительно более комфортным для бизнеса, чем годом ранее", – рассказали специалисты.

Еще одним фактором замедления зарплатной динамики они назвали общую экономическую неопределенность в Польше. В частности, отмечается, во многих отраслях компании:

сдерживают расширение штатов;

либо откладывают наем новых сотрудников.

"Занятость в корпоративном секторе постепенно сокращается, что ослабляет давление на работодателей по поводу необходимости конкурировать за работников путем быстрого повышения зарплат. В то же время, сами работники все чаще выбирают стабильность вместо смены работы ради более высокого дохода", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего в 2025 году в Польше повысили зарплаты диспетчеров транспортных перевозок –на 9,5%. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

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