"Повреждения очень серьезные": в ДТЭК заявили о потере 50% мощностей, где худшая ситуация

ДТЭК в результате российских атак потеряли 50% генерирующих мощностей. Самая сложная ситуация в Харьковской области, полностью восстановить энергоснабжение планируют только на выходных. Также отключения наблюдаются в Одесской области. А в Кривом Роге власти и энергетики обратились с просьбой сократить потребление.

Как сообщают в ДТЭК, тяжелая ситуация в Харьковской области, где самое большое количество домов без света. Одещина: действуют графики стабилизационных отключений.

В Криворожском районе просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы пройти этот трудный период без отключений. Традиционно из-за обстрелов много отключений в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

"Повреждения очень серьезные. Энергетики всей Украины работают над восстановлением, которое может занять месяцы и даже больше", – отметили в компании. В "Укрэнерго" добавляют: энергетики поэтапно возобновляют энергопитание Харькова.

Заживленная вся критическая инфраструктура города, появился свет, хоть и с определенными ограничениями, в домах горожан. Смягчить графики действующих в Харькове отключений, возможно, удастся на выходных. Такая возможность может появиться благодаря снижению потребления из-за значительного прогнозируемого потепления в субботу-воскресенье. Возобновление же энергоснабжения города в полном объеме может занять от одной до двух недель, при отсутствии новых массированных атак.

"Укрэнерго" сейчас располагает достаточным количеством оборудования, ремонтных бригад, специализированной техники и материалов. В этом ситуация значительно отличается от прошлого отопительного сезона, когда оборудование было в дефиците. Единственный сдерживающий фактор – это определенное время, необходимое для того, чтобы осуществить все ремонтные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, которые уже подключены к сети после прошлых обстрелов.

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