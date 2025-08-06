Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: от какого уходят чаще всего

В июле украинцы провели 23 886 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в июле:

"Киевстар" покинули 9 665 абонентов.

Vodafone – 8 660.

lifecell – 5 357.

Кроме того, "Интертелеком" покинули 142 абонентов. А "ТриМоб" – 92.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell – это произошло в 12 368 случаях. В то же время:

На Vodafonе в июле перенесли 5 886 номеров.

На "Киевстар" – 5 609.

На "Интертелеком" – 13.

На "ТриМоб" – 10.

Таким образом, отмечается, за месяц lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 7 041 новых подключений.

Остальные же операторы ушли в минус. В частности:

"Киевстар" на 4 056 абонентов.

Vodafone – на 2 774.

"Интертелеком" – на 129.

"ТриМоб" – на 82.

В свою очередь, в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины" ранее констатировали: в настоящее время услуга MNP не пользуется большой популярностью среди украинцев. Ведь несмотря на то, что только за первую половину 2025 года было зафиксировано 318 тыс. переносов номеров, "общее количество желающих воспользоваться ею все же незначительно".

"Сальдо утраченных/принятых абонентов остается менее 0,1% абонентской базы каждого из операторов", – сообщили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, пересмотр условий мобильного тарифа может стать оптимальным решением, если текущий план не соответствует вашим ожиданиям и требованиям. Так, для абонентов "Киевстара" существует несколько удобных способов изменить тариф. В частности, это можно сделать в официальных салонах оператора.

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