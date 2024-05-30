После покупки долларов есть 15 минут: в НБУ рассказали украинцам о важном правиле

В Украине при покупке валюты по правилам, утвержденным постановлением правления НБУ, есть возможность вернуть валюту и получить назад гривну без уплаты комиссии. Однако такая возможность есть только 15 минут после операции.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – отмечают в разъяснении НБУ

При том если вы хотите обменять валюту старого образца, банкноты следует проверить на сайте центрального банка той страны, валюту которой хотите обменять.

"В некоторых случаях такую валюту можно обменять в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран- эмитентов", – объясняют НБУ.

Какую валюту не получится обменять

В Украине действует запрет на любые сделки с белорусскими и российскими рублями. В результате клиенты, у которых есть счета в этой валюте, не могут снять средства или обменять их на гривны.

Об этом сообщили сотрудники ПриватБанка в ответ на жалобу клиента. Он заявил, что он много раз обращался в банк с просьбой обменять рубли на гривны, однако банк отказывался от такой операции. В "Привате" объяснили свою позицию.

Так, правила НБУ еще от 25 февраля 2022 обязывают банки обеспечить хранение заблокированных средств до "дня истечения срока действия санкций/отмена санкций/взыскания таких средств в доход государства".

Также введен запрет на уполномоченные учреждения осуществлять любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей. "Закрытие Банком единого корреспондентского счета в российских рублях также нарушит требования пункта 3 Постановления No 23", - отмечают в банке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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