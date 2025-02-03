От еды и текилы до ноутбуков и нефти: американцам рассказали, что для них подорожает из-за новых тарифов Трампа

Новые пошлины Трампа на импорт из Мексики, Канады и Китая повысят цены на продукты, электронику, автомобили и топливо, затронув 43% всего импорта США. Американцам придется платить больше за обычные товары – от еды и текилы до ноутбуков и нефти.

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Об этом пишет The Washington Post. Производители и бизнесы, зависящие от импорта, будут вынуждены либо закладывать новые налоги в стоимость продукции, либо искать альтернативных поставщиков, которые, как правило, предлагают товары по более высоким ценам.

Продукты питания, поступающие из Мексики, станут более дорогими, поскольку большинство овощей, фруктов, текилы и пива в США поставляют именно оттуда. В прошлом году американцы импортировали из Мексики овощей на 9,9 миллиарда долларов, а фруктов и замороженных соков на 11 миллиардов долларов.

Учитывая, что большинство авокадо в США также поступают из Мексики, повышение пошлин может существенно отразиться на стоимости популярных продуктов. Похожая ситуация и с мексиканским пивом, часто изготавливаемым в партнерстве с американскими производителями, например, с использованием ячменя из Айдахо или Монтаны. Вырастить эти продукты в США в достаточном объеме невозможно в короткие сроки, поскольку, например, фруктовые деревья созревают годами.

Дополнительно американские фермеры сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу, а также проблемами, связанными с засухами и изменениями климата. Автомобильная промышленность также пострадает, поскольку значительная часть запчастей и транспортных средств импортируется именно из Мексики и Канады. В прошлом году только из Мексики в США ввезли автомобили, запчасти и двигатели на 173 миллиарда долларов.

Американский автопром представляет собой интегрированную систему, в которой детали перевозятся между странами несколько раз в течение производственного процесса. Введение пошлин означает, что каждый этап производства станет дороже, что приведет к росту конечной стоимости автомобилей для потребителей. К примеру, если двигатель для автомобиля производится в Мексике, а кузов в США, пошлина будет применяться на каждом этапе перемещения товара через границу. Экономисты отмечают, что в современном мире "автомобиль, изготовленный на 100% в США", практически не существует, поскольку цепи поставки охватывают несколько стран.

Канада является важным поставщиком промышленных товаров, особенно строительных материалов и нефти. В прошлом году США импортировали из Канады сырую нефть на сумму 93 миллиарда долларов. Это означает, что новые пошлины повысят себестоимость горючего, что в свою очередь приведет к росту цен на бензин на автозаправках. В результате это коснется не только водителей, но и перевозчиков, что может спровоцировать повышение цен на другие товары и услуги. Кроме того, пошлины на строительные материалы, такие как древесина, металл и цемент, сделают строительство и ремонт более дорогими, что может повлиять на стоимость жилья и коммерческой недвижимости в США.

Китай является крупнейшим поставщиком потребительских товаров в США, в частности, электроники, одежды и игрушек. Новые пошлины в 10% коснутся товаров на сумму 421 миллиард долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки, обувь и бытовую технику. Подсчитано, что после введения пошлин iPhone может подорожать на 213 долларов.

Поскольку стоимость производства в США значительно выше, чем в Китае, перенос производственных мощностей в Соединенные Штаты маловероятен. Американские бренды уже заявили, что не смогут избежать повышения цен, поскольку большинство их товаров либо полностью производится в Китае, либо содержит китайские компоненты.

Одна из главных проблем состоит в том, что экономики США, Канады, Мексики и Китая настолько переплетены, что отказаться от импорта или быстро найти альтернативных поставщиков практически невозможно. Продукты питания требуют лет для выращивания, производство в США стоит гораздо дороже, а создание новых заводов и фабрик занимает много времени.

Рабочая сила в Китае и Мексике дешевле, что делает производство там более выгодным, чем в США. Таким образом, даже если американские компании попытаются адаптироваться к новым условиям, конечный результат все равно будет один рост цен для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рынок криптовалют обвалился на 20-30% : биткоин упал до $91 441,89, а эфир – до $2494,33. Основная причина – торговая война США с Канадой, Мексикой и Китаем после введения пошлин в 25% и 10%.

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