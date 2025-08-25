Популярная в Украине летняя ягода дорожает третью неделю подряд: цены уже в 1,5 раза выше прошлогодних

В Украине третью неделю подряд растут цены на голубику – стоимость ягоды уже достигает 240 грн/кг. Это объясняется сокращением предложения и непрекращающимся спросом на эту продукцию.

Об этом сообщили в EastFruit. Эксперты прогнозируют, что на этом рост цен не остановится и стоимость ягоды продолжит стремиться вверх.

Ситуация на рынке

Многие производители ягод сообщили о завершении сезона реализации ранних и средних сортов голубики. Это стало основной причиной роста цен, поскольку спрос на эту продукцию остается высоким.

Это позволило садоводам, реализующим голубику поздних сортов, опять повысить цены на свою продукцию. В результате производители установили на украинскую голубику цены на уровне 170-240 грн/кг.

Это в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее, а также на 53% дороже, чем в аналогичный период в прошлом году. При этом аналитики уверены, что цены на данную ягоду будут и далее расти.

Цены на голубику в Украине

Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что значительное количество торговых сетей продают только фасованную голубику – от 125 до 650 г. Развесную ягоду удалось найти лише в некоторых сетях супермаркетов. По состоянию на 25 августа цены на голубику такие:

"Фора" – 189,90 грн за 500 г;

"Сильпо" – 234 грн за 500 г;

Novus –154,00 грн за 500 г;

Varus – 349,90 грн/кг;

Auchan – 239 грн/кг;

АТБ – 265,95 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине значительно подешевел молодой картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 21,61 грн/кг, что почти на 7 грн ниже средней цены июля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща продолжит снижаться – и в октябре достигнуть 10 грн/кг.

