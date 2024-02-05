Популярная среди украинцев страна запретила иностранцам покупать жилье: что нужно знать

Канада, которая является одной из популярных среди украинских беженцев стран, запретило иностранцам покупать жилье в этой стране до 2027 года. Исключением станет покупка "голых" земельных участков под застройку. Также купить жилье смогут студенты и те, кто имеет разрешение на работу в Канаде и уже долго находится в этой стране.

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Изначально общий запрет должен был быть снят в 2025 году, но рост цен на недвижимость в стране вынудил правительство продлить ограничения. Теперь запрет снимут только 1 января 2027 года, пишет Bloomberg.

Так, цены на недвижимость начали стремительно расти, в частности, в таких крупных городах, как Торонто и Ванкувер. "Продолжая запрет на покупку жилья иностранцами, мы будем уверены, что дома – это дома для канадских семей, а не спекулятивный класс", – заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

В последнее время активность на рынке жилья растет из-за того, что Банк Канады может снизить процентные ставки. Базовая цена на жилье в декабре 2023 года составляла 730,4 тыс. канадских долларов ( около $543 тыс.). Это на 36% больше, чем было пять лет назад.

Канадское правительство при этом пытается сделать жилье в Канаде более доступным. К примеру, ожидается, что уже до середины февраля-2024 городской совет Торонто рассмотрит предложение о налогообложении покупки жилья нерезидентами по ставке 10% стоимости недвижимости.

Это в дополнение к "налогу на спекуляцию нерезидентов" в 25%, установленному провинцией Онтарио. Предложение о дополнительном налоге направлено на "препятствование иностранцам покупать недвижимость в Торонто, в том числе тем, кто не собирается там жить".

Сколько украинских беженцев в Канаде?

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Канаду прибыло более 210 тыс. украинских беженцев, свидетельствуют данные пограничного агентства Канады. Так, по программе "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET), созданную в марте 2022 года, в Канаду прибыли 210 178 украинцев. Это программа, которая предоставляет украинцам, убегающим от войны:

право на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде;

финансовую помощь;

временное бесплатное поселение.

В общей сложности правительство Канады получило почти 1,2 млн заявок на эту визу, из которых утвердило более 936 тысяч. Прием новых заявок на программу CUAET уже закрыт, и владельцы такой визы должны до конца марта 2024 года приехать в Канаду, чтобы воспользоваться ею.

Канада летом 2023 года объявила об отказе от продолжения временной программы. Однако правительство утвердило новую миграционную программу, позволяющую определенным категориям украинских беженцев остаться в Канаде на постоянной основе.

По этой программе есть две категории претендентов, которые будут вправе подать заявку на постоянное проживание по новой иммиграционной программе: 1) члены семьи канадского гражданина или постоянного жителя Канады; 2) супруг или супруга гражданина Украины, который имеет семью в Канаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году украинские беженцы начали уезжать из Канады из-за личных экономических проблем. Аренда жилья в североамериканском государстве оказалась неподъемной для многих вынужденных мигрантов, особенно в комплексе с проблемами с трудоустройством.

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