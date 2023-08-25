Получить данные сможет каждый: АРМА официально открыло Реестр арестованных активов

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открыло для всех желающих доступ к Единому государственному реестру активов, на которые наложен арест по уголовным делам. То есть теперь украинцы смогут узнать, какие активы находятся в распоряжении правоохранителей и АРМА.

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Об открытии реестра официально объявили в самом АРМА. Сам реестр находится по ссылке . Из него можно получить такую информацию:

кто расследует уголовное дело;

кем и когда наложен арест на имущество;

как АРМА управляет имуществом;

в какую сумму оценено имущество;

за сколько активы проданы на торгах;

по какому договору имущество передано управляющему;

сколько поступило в бюджет от управления.

"То есть, реестр позволяет в режиме онлайн отследить все действия от его ареста до получения государством дохода. Он состоит из открытой части, доступной каждому заинтересованному лицу, и закрытой, предназначенной для правоохранителей. База данных содержит более 129 тыс. записей. Около 36 тыс. из них относятся именно к активам, которые переданы в управление АРМА", – сообщили в агентстве.

При этом сведения, которые должны поступать в систему из других государственных реестров и баз данных, прежде всего Реестра судебных решений, упорядочены по разным категориям. Например, движимое и недвижимое имущество, транспорт, корпоративные права, интеллектуальная собственность, денежные средства и имущественные комплексы.

"АРМА возобновила публичный доступ в Реестр арестованных активов. Это очень правильный шаг, хорошо, что это произошло без правок, и наконец мы увидим, какие активы есть в распоряжении правоохранителей и АРМА... Теперь ждем продажи активов через ProZorro. Продажи и изменения по отбору управляющих", – прокомментировал первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у нардепов возникли серьезные сомнения в эффективности АРМА. Еще в январе НАБУ и САП выяснили, что уже бывший глава СЕТАМ Виктор Вишнев вместе с экс-главой АРМА Антоном Янчуком распродавал арестованное имущество по в разы заниженным ценам. При этом именно АРМА и СЕТАМ должны были обеспечить реализацию арестованных активов по рыночной стоимости и с обеспечением конкуренции во время торгов.

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