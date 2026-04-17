Польша "заваливает" Украину своим продуктом: что происходит на рынке

В Украине существенно подешевели тепличные огурцы. Ныне комбинаты реализуют их по 90-145 грн/кг, что в среднем сразу на 21% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, есть все основания ожидать в скором времени снижения цен и в супермаркетах. Также снизились цены на импортные огурцы – прежде всего, из Польши. Причиной же стало "засилье" на украинском рынке этой продукции.

Об общей ситуации рассказали в EastFruit. Там отметили:

Многие импортеры располагают значительными запасами польского огурца.

В связи с этим они были вынуждены снизить цены до 70 грн.

На удешевление же украинских огурцов, по словам аналитиков, повлиял сразу ряд факторов. В частности:

увеличение объемов выборок в украинских тепличных комбинатах;

стабильно сдержанный спрос;

значительные остатки продукции на складах.

"В условиях риска накопления нереализованных объемов овощей производители вынуждены снижать отпускные цены на свою продукцию... Увеличение же выборок оказывает давление на цены в данном сегменте", – говорится в сообщении.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

Ныне же, согласно мониторингу OBOZ.UA, украинские супермаркеты продают гладкие огурцы по 154,96-209,9 грн/кг. В частности:

Auchan – по 165,9 грн/кг;

Megamarket – по 179,5 грн/кг;

Metro – по 154,96 грн/кг;

ЕКО Маркет – по 209,9 грн/кг.

