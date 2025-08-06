Польша заваливает украинские супермаркеты своим продуктом: что происходит на рынке

Иностранный сыр вытесняет украинский с полок супермаркетов и магазинов – в частности, польский. При этом в июле продажи отечественной продукции снизились. Причинами же этого в экспертной среде называют сезонный спад спроса и высокие цены.

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Об этом сообщает infagro. Отмечается: в связи с этим, украинские производители массово применяли акционные скидки – чтобы удержаться на рынке. Однако результатом этого, а также роста закупочных цен на сырье, стало то, что "некоторые предприятия оказывались на грани безубыточности".

"Объемы реализации сыра существенно снизились, а конкуренция с импортом обострилась. ... Цены на сыр не менялись более полугода. Но с учетом удорожания сырья производители могут начать уменьшать процент скидок", – говорится в сообщении.

При этом аналитики выразили мнение, что украинским сыроварам не стоит повышать цены на свою продукцию. Ведь "это только усилит позиции импорта".

"В ЕС сыр дешевеет, а курс евро слабеет. ... Европейские экспортеры уже активно используют слабость украинского рынка", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

По данным же "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" в среднем по 595,3 грн/кг. Что сразу на 63,05 грн превышает среднюю цену июля.

В целом крупные сети продают этот сыр по 501,9-719 грн/кг. В частности:

Metro – 719 грн/кг.

Auchan – 565 грн/кг.

Megamarket – 501,9 грн/кг.

А вот сыр твердый "Комо" традиционный 50% существенно подешевел. Снижение составило почти 25 грн – до средних 523,5 грн/кг.

Крупные сети продают этот сыр по 519-589 грн/кг. В частности:

Novus – 619 грн/кг.

Auchan – 419 грн/кг.

Megamarket – 532,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно выросли цены на свинину. В последние месяцы стоимость килограмма не опускалась ниже 250 грн/кг – тогда как в течение января-августа 2024 года супермаркеты продавали ее дешевле 200 грн/кг.

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