Половина прокуроров с инвалидностью не смогли подтвердить свой диагноз: уволили всего 11

В Украине приказами Генерального прокурора во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволены 11 сотрудников. При этом из 437 прокуроров, инвалидность которых проверили, лишь 121 прокурор полностью подтвердил свой диагноз.

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Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора (ОГП) на запрос OBOZ.UA. "Во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приказами Генерального прокурора за запрошенный период в отношении 11 прокуроров Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур, имевших статус инвалида, было применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры", — указано в ответе на запрос.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили: уже проведены проверки 437 прокуроров с инвалидностью. И только у 121-го диагноз полностью подтвердился. В то время как в 207 случаях инвалидность была отменена вовсе, а в 109 – изменена группа инвалидности или сроки её предоставления.

Правда, возникают вопросы и относительно того, как проводилась эта проверка. Например, уже бывший прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Захарченко в комментарии OBOZ.UA заявил: "Я узнал о том, что мне аннулировали инвалидность из-за того, что перестали выплачивать пенсию".

Захарченко начал получать прокурорскую пенсию в 33 года, проработав 9 полных лет. В 2025 году, уже после скандала, он уволился из органов прокуратуры, а вскоре его инвалидность была аннулирована по результатам исследования "Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности МЗ".

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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