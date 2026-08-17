Половина людей не получают даже среднюю зарплату: украинцам рассказали, что происходит в Польше

Средняя зарплата в Польше в начале 2026 года почти достигла почти 10 000 злотых (более 120 тыс. грн по курсу на 17 августа), однако для половины работников этот показатель остается недостижимым. В частности, в феврале 2026 года половина людей получала не более 7 690 злотых (92,3 тыс. грн до вычета налогов).

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там отметили: для работодателя это означает, что ориентироваться на одну общую цифру недостаточно. Ведь уровень оплаты труда всё больше зависит от:

Масштаба бизнеса.

Дефицитности профессии.

Квалификации работника.

При этом они подчеркнули: одним из главных факторов, влияющих на уровень зарплат в Польше, остается сектор экономики. В частности:

Самые высокие доходы в феврале этого года сконцентрировались в добывающей промышленности и сферах связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами.

в феврале этого года сконцентрировались в добывающей промышленности и сферах связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами. Самые низкие – в видах деятельности, где труд стоит мало, а доступность персонала высокая. В частности, речь идет о детективных и охранных услугах.

"Разница между такими секторами объясняется не только уровнем квалификации. Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых работников. В то же время в сегментах с большим количеством потенциальных кандидатов возможности для быстрого роста оплаты труда значительно меньше", – рассказали специалисты.

Какие специалисты самые затребованные в Польше

В то же время, наиболее затребованными в Польше являются специалисты сфер, ориентированных на внутренний рынок. Речь, в частности, о HoReCa (гостеприимство и общественное питание), пищевой промышленности, розничной торговле и логистике. Также именно эти отрасли создают наибольший спрос на иностранную рабочую силу.

В то же время, отмечается, самая сложная ситуация сохраняется в промышленности – прежде всего в перерабатывающем секторе. В частности, за январь-май сокращение численности работников в ней составило 1,35%, или около 32,4 тыс. людей.

"Глубокий кризис продолжается в отдельно взятой мебельной промышленности. В мае здесь работало только 140 тыс. человек, что на 4,1% меньше в годовом исчислении, а за 5 месяцев сокращение составило 3,4%. Ощутимые потери также продолжает нести автомобильная отрасль. В производстве автомобилей и комплектующих занятость в мае сократилась на 3% год к году, до 197 тыс. работников, а за январь-май – на 3,3%", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, быстрее всего же в Польше растут зарплаты в логистике. В частности, в мае средняя оплата труда в этой отрасли была на 8,1% выше, чем годом ранее. Для сравнения – в пищевой промышленности зарплаты выросли всего на 3,1%.

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