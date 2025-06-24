Политика Путина уничтожила уникальную компанию: стратегическое предприятие на грани банкротства

Единственное в России предприятие, которое должно было обеспечивать полупроводниками военную авиацию и "импортозамещающие" пассажирские лайнеры SuperJet, остановило работу и находится на грани банкротства. На нынешний момент счета предприятие "Оптрон-Ставрополь" накопило долги по налогам, зарплате и коммуналке.

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Как сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), производитель электроники понес огромный ущерб, выполняя государственный оборонный заказ. Счета компании арестованы из-за налоговой, коммунальной и зарплатной задолженности.

Проблемы производителя силовых полупроводников, которые используются в системах питания самолетов "МиГ", "Ту", "Су", "Сухой Суперджет" и МС-21, начались с того, что правительство РФ установило заниженные цены на его продукцию и заставило длительное время работать в убыток. В результате компания потеряла свыше 149 млн рублей, поставки по контрактам оказались сорваны, а кредиторская задолженность по состоянию на июнь составила 230 млн рублей. Таким образом, сейчас предприятие не может продолжать работу.

"Хотя российская пропаганда и заявляет о постоянном наращивании производства предприятиями ВПК, на самом деле на четвертом году полномасштабной войны против Украины РФ вынуждена экономить бюджетные средства даже на оборонных заказах. Длительные расходы на войну продолжают взрывать российскую экономику, что сказывается даже на работе уникальных для России оборонных предприятий", – констатируют в ЦПД.

Однако росСМИ сообщают, что предприятие балансирует на грани краха с 2016 года, а о рисках закрытия завод предупреждал еще в 2021 году – тогда прошла волна сокращений. В прошлые годы завод вовсе оставался без заказов, а в 2021 году объем контрактов составлял несколько десятков миллионов рублей.

Также OBOZ.UA сообщал, что на российские заводы завезли более 47 тыс. работников из Китая, Индии и Филиппин, потому что своих рук катастрофически не хватает. Дефицит рабочей силы оказался значительно глубже, чем признают официально, особенно в строительстве, производстве и технологических отраслях.

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