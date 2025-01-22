Поезду на важном направлении изменили маршрут: будет ехать в другое место

"Укрзалізниця" удлиннила маршрут следования регионального поезда №865/866 Рава-Русская – Черновцы. Теперь он будет следовать до Коломыи. Продажа билетов на поезд уже открыта.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

Изменение вступит в силу с 10 февраля.

Прибывать в Коломыю поезд будет в 00:03. Отправление из нее – в 05:40.

"Поезд обеспечит для жителей и гостей Черновцов удобные пересадки в Коломые в направлении Луцка, Ривного и Ковеля, к курортам Яремчи, Ворохты, Татарова, Ясини и Рахова. А для жителей Закарпатья и Прикарпатья – в Польшу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: рейс согласован с международным поездом №766/765 Рава-Русская – Варшава. А потому его пассажиры смогут на него пересесть и продолжить поездку.

Изменение в маршруте поезда №368/367 Ужгород – Ковель

Кроме того, отмечается, поезд №368/367 Ужгород – Ковель теперь будет курсировать через Дрогобыч и Самбор. Что, утверждается, сделает прибытие пассажиров из Ужгорода во Львов будет более удобным – в 06:10 вместо 05:18 как было по старому графику.

"Также станет более короткой пересадка на станции Чоп для пассажиров из Вены и Братиславы, следующих этим поездом во Львов, Луцк и Ривне", – рассказали в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же "Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения – т.е. теперь билет можно купить другому человеку. Для этого нужно создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.

Приобретаемый билет автоматически появится в его аккаунте. А "обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила 2 новых поезда, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом. Стоимость билетов на зависит от рейса поезда и класса вагона. В частности, билет в плацкарт на поезд из Солотвино в Киев стоит 249 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!