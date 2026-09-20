Поезда задерживаются на 15 часов из-за атаки РФ: когда пассажиры доберутся до конечных станций

В результате российских обстрелов ряд поездов "Укрзалізниці" отстает от своего расписания движения. Пять рейсов задерживаются на 10 и более часов, еще пять – больше чем на 5 часов.

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Всего (по состоянию на 21:30 воскресенья, 20 сентября) опаздывают 47 украинских поездов. Актуальная информация об этом публикуется на официальном сайте УЗ.

Наиболее длительная задержка наблюдается сразу на двух рейсах. Это "Днепр-Главный – Ужгород" и "Запорожье-1 – Перемышль". Оба находятся в пути на 15 часов и 27 минут дольше, чем это было предусмотрено графиком.

Наименее значительное отставание от графика наблюдается на маршруте "Ужгород – Харьков-Пас". Оно составляет всего 8 минут.

Добавим, что из всех 47 поездов более половины, а именно 28, задерживаются как минимум на час. Больше всего отстают поезда из Днепра и Запорожья в Ужгород, Перемышль, Трускавец, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

Данные об опозданиях постоянно обновляются, поэтому пассажирам рекомендуется искать графики и прогнозируемое время прибытия на сайте "Укрзалізниці".

Что предшествовало

В середине сентября в Украине изменили порядок работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных атак. Кабинет министров утвердил новые правила работы железной дороги в зависимости от уровня угрозы: "желтого" и "красного".

При "желтом" уровне воздушной угрозы (опасность ударов дронов) пассажиры смогут садиться и выходить на вокзалах и станциях. Однако "Укрзалізниця" сможет оперативно ограничить движение, если этого потребует ситуация с безопасностью.

В случае "красного" уровня (опасность ракетных атак) посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Людей будут направлять в укрытия.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 сентября в Харьковской области РФ обстреляла пригородный поезд. Погиб мужчина, восемь человек получили ранения.

– Утром 16 сентября российские террористы в очередной раз нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Под удар попал пассажирский поезд, который следовал по маршруту "Киев – Николаев". Пассажиров и бригаду успели эвакуировать, поэтому обошлось без пострадавших.

– 13 сентября россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в 2 км от границы с Польшей. Чудом под обстрел не попал дипломатический поезд с европейскими чиновниками: из-за тревоги он отправился со станции несколько раньше.

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