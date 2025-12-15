Поезда задерживаются до 6 часов: в "Укрзалізниці" обратились к пассажирам из-за российского обстрела
Российские войска продолжают уничтожать критическую гражданскую инфраструктуру в Украине – удары наносятся и по объектам "Укрзалізниці". Из-за этого на Днепропетровщине 15 декабря ряд поездов задерживается на 3-6,5 часов.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". В компании сбои в графиках объяснили обесточиванием контактной сети.
"В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине, имеем обесточивание контактной сети. Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", – заверили железнодорожники.
Какие поезда задерживаются
- №119 Днепр — Холм (+3 часа).
- №120 Холм — Днепр (+3:40).
- №75/76 Киев — Кривой Рог (+4:25).
- №37/38 Киев — Запорожье (+4:10).
- №79/80 Днепр — Львов (+6:30).
В "Укрзалізниці" также предупредили о задержках в движении пригородных поездов в этом регионе. В частности:
- №6503 Пятихатки – Роковатая (+2:35).
- №6008 Пятихатки – Днепр (+3:00).
- №6010 Пятихатки – Днепр-Главный (+3:00).
- №6501 Пятихатки – Кривой Рог (+3:50).
Что предшествовало
В ночь на 15 декабря войска РФ в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под вражескими ударами оказались Николаевская община, Павлоград, Пятихатки, Никополь и район – в течение ночи над регионом было сбито 22 вражеских дрона, но кроме того применялись и РСЗО "Град".
На местах попаданий вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие. в Николаевской громаде ранения получили сотрудник предприятия и спасатель. Оба госпитализированы. По состоянию на 08:30 все пожары были ликвидированы.
Кроме того, в результате атаки, которую оккупанты совершили среди бела дня накануне в районе пострадали трое гражданских: 19-летний парень, женщина (51 год) и мужчина (55 лет). Все лечатся амбулаторно.
Также OBOZ.UA сообщал о российском массированном обстреле Одесской области, который произошел в ночь на 13 декабря. Это также сказалось на работе железнодорожной инфраструктуры региона. "Укрзалізниця" временно отменила пять маршрутов, некоторые поезда ехали с задержкой.
