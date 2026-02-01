Поезда в Украине приостановили движение в отдельные города: что изменилось в движении из-за ситуации с безопасностью

Из-за ситуации с безопасностью в Украине движение поездов в отдельных регионах осуществляется с ограничениями. В частности, в Харьковской области на участке Лозовая – Барвенково – Краматорск поезда не курсируют, пассажиров перевозят автобусами, а в Запорожской области возможны временные изменения маршрутов и резервные автобусные сообщения. Также фиксируются задержки ряда поездов, в том числе международных.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". В компании предупреждают пассажиров о возможных изменениях маршрутов, использовании автобусных перевозок на отдельных участках, а также о задержках поездов, в частности на международных направлениях и из-за обстоятельств безопасности.

На Харьковщине участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенного риска. В связи с этим движение поездов на этом отрезке ограничено, а пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами объездным маршрутом.

В "Укрзалізниці" отмечают, что такие решения принимаются исключительно из соображений безопасности и могут пересматриваться в зависимости от ситуации на местах. В Запорожской области продолжают работу мониторинговые группы, которые осуществляют усиленный контроль рисков безопасности. Утром 1 февраля железнодорожникам удалось безопасно пропустить один из электропоездов между городами, что обеспечило пересадочное сообщение для нескольких сотен пассажиров.

По возможности аналогичный сценарий планируют реализовать и в вечернее время. Параллельно в компании уже отработали резервный вариант автобусного сообщения между Днепром и Запорожьем.

Пассажиров, которые вечером будут следовать в направлении Синельниково и Запорожья, просят ориентироваться на оперативные указания поездных бригад при приближении к Днепру. Тем, кто отправляется из Запорожья и Синельниково, советуют внимательно следить за сообщениями в приложении и выполнять инструкции работников вокзалов.

На Сумщине движение поездов пока сохраняется. Ситуацию контролируют мониторинговые группы "Укрзализныци". В то же время пассажиров предупреждают, что в случае возникновения непосредственной угрозы поезда могут осуществлять вынужденные остановки вблизи укрытий.

Кроме ограничений и изменений маршрутов, пассажирам следует учитывать и задержки поездов. По состоянию на 1 февраля фиксируются следующие опоздания:

№93/94 Харьков – Хелм: +4 ч 20 мин (из-за оборота от поезда, который опаздывает);

№749/750 Киев – Вена: +2 ч 55 мин (задержка на границе);

№145/146 Харьков – Черновцы: +2 ч 46 мин (оборот от опаздывающего поезда);

№55/56 Киев – Рахов: +1 ч 47 мин (оборот от опаздывающего поезда);

№93/94 Хелм – Харьков: +1 ч 23 мин (задержка на границе);

№123/124 Ивано-Франковск – Харьков: +1 ч 20 мин (задержка на границе);

№1/2 Ворохта – Харьков: +1 ч 20 мин (задержка на границе);

№31/32 Днепр – Пшемысль: +1 ч 14 мин (задержка на границе);

№51/52 Пшемысль – Киев: +1 ч 07 мин (задержка на границе).

В "Укрзализныце" отмечают, что значительная часть задержек связана именно с пересечением границы и оборотом подвижного состава. Пассажирам рекомендуют регулярно проверять информацию на официальных каналах, а также обязательно активировать push-оповещения в мобильном приложении, чтобы оперативно получать сообщения об изменениях в движении поездов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" (УЗ) вместе с Uklon и Bolt запустила ночную поддержку пассажиров, которые из-за задержек поездов прибывают после комендантского часа, в частности из-за скидок и увеличения количества такси возле вокзалов. В то же время услуга доступна не во всех городах и часто требует специальных пропусков.

