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Поезда в Украине опаздывают почти на 5 часов: какие рейсы курсируют с наибольшей задержкой

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
597
Иллюстрация - поезд
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В связи с атакой российского беспилотника на пассажирский поезд в Запорожской области "Укрзалізниця"  организовала перевозку пассажиров на автобусах в Запорожье, а ряд рейсов по Украине значительно задерживается. Наибольшее отставание от графика почти 4 часа 50 минут имеют поезда № 3/4 "Днепр – Ужгород" и № 85/86 "Запорожье – Львов", тогда как благодаря своевременной эвакуации после попадания БПЛА удалось избежать жертв, легкое ранение получила только проводница.

Об этом говорится в официальном сообщении "Укрзалізниці". Как отметили в компании, мониторинговые группы заблаговременно зафиксировали угрозу, после чего было принято решение о немедленной эвакуации людей с опасного участка.

Российский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду

Пассажиров доставят на автобусах

Для всех людей, находившихся в поезде, оперативно организовали альтернативный транспорт. В Запорожье их доставят на автобусах, предоставленных Запорожской областной военной администрацией.

В компании подчеркнули, что даже в условиях постоянной угрозы обстрелов безопасность пассажиров и сотрудников железной дороги остается главным приоритетом. В связи с обстановкой безопасности движение поездов в регионе будет находиться под усиленным контролем мониторинговых групп.

Задержки поездов из-за российского обстрела

Кроме того, возможны дополнительные перевозки с использованием автобусов и пригородных электропоездов в Запорожье и в обратном направлении. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за персональными уведомлениями в официальном приложении, где будут оперативно публиковаться все изменения.

Из-за боевых действий задерживаются десятки рейсов

После инцидента существенно изменилось расписание движения ряда поездов. Наибольшие задержки в настоящее время наблюдаются у:

  • №3/4 Днепр – Ужгород – более 4 часов 49 минут;
  • №85/86 Запорожье – Львов – 4 часа 49 минут;
  • №39/40 Запорожье – Солотвино – 4 часа 14 минут;
  • №51/52 Перемышль – Киев – более 2 часов;
  • №5/6 Запорожье – Ивано-Франковск – 2 часа 3 минуты;
  • №31/32 Запорожье – Перемышль – 2 часа 3 минуты.

Также с опозданием курсируют поезда:

  • №715/716 Перемышль – Киев;
  • №133/134 Киев – Каменец-Подольский;
  • №37/38 Запорожье – Киев;
  • №127/128 Запорожье – Львов;
  • №51/52 Киев – Перемышль;
  • №81/82 Ужгород – Киев;
  • №89/90 Перемышль – Киев;
  • №3/4 Ужгород – Днепр;
  • №31/32 Перемышль – Запорожье;
  • №37/38 Киев – Запорожье.

В "Укрзалізниці" поясняют, что часть рейсов задерживается непосредственно из-за боевых действий, тогда как отдельные поезда отстают от графика по техническим причинам или из-за задержек на польском участке маршрута и при пересечении границы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменят правила проверок пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2. Правительство разрешило проводить их пограничный и таможенный контроль прямо в поездах.

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