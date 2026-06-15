Поезда в Украине опаздывают почти на 4 часа: какие рейсы курсируют с наибольшей задержкой

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимости проведения эвакуационных мероприятий ряд поездов "Укрзалізниці" движется со значительными задержками, наибольшие из которых зафиксированы на маршрутах Одесса –Днепр, Одесса –Харьков, Запорожье – Солотвино и Киев – Сумы. Для восстановления графика железнодорожники устраняют повреждения, привлекают вспомогательные локомотивы, корректируют маршруты и работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее доставить пассажиров к местам назначения.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что железнодорожное сообщение между регионами страны сохранено, а все ключевые маршруты продолжают работать.

Несмотря на сложную ситуацию, железнодорожники обеспечивают бесперебойное движение поездов дальнего следования. В частности, без отмен продолжают курсировать рейсы в Днепр, Харьков, Львов, Одессу, Ужгород, Сумы и другие города Украины.

Наибольшие задержки зафиксированы на популярных маршрутах

По состоянию на утро 15 июня наибольшее отклонение от графика наблюдается на нескольких важных направлениях. Лидером по продолжительности задержки стал поезд №53/54 по маршруту Одесса- – -Днепр, который отстает от расписания почти на четыре часа. Также значительные задержки имеют рейсы:

Одесса –Днепр – более 3 часов 50 минут;

Одесса – Харьков – более 3 часов;

Запорожье – Солотвино – более 3 часов;

Киев – Сумы – более 3 часов;

Львов – Харьков – более 3 часов;

Харьков – Львов – около 3 часов;

Харьков – Ужгород – почти 3 часа.

Кроме того, с задержками движутся поезда между Киевом и Варшавой, Киевом и Перемышлем, Днепром и Львовом, Харьковом и Хелмом, а также ряд других внутренних и международных рейсов.

Основной причиной отставания от графика остается влияние боевых действий и повреждения железнодорожной инфраструктуры. В некоторых случаях дополнительными факторами стали задержки на государственной границе при прохождении международных маршрутов.

Отдельные рейсы опаздывают по техническим причинам или из-за опоздания оборотных поездов, когда состав, который должен выполнять следующий рейс, прибывает на станцию с опозданием. Специалисты отмечают, что прогнозы времени прибытия и отправления остаются ориентировочными. Из-за оперативного изменения ситуации на маршрутах фактическое время задержки может как увеличиваться, так и сокращаться.

Для минимизации последствий повреждений работники железной дороги круглосуточно выполняют восстановительные работы. При необходимости на маршруты направляются вспомогательные локомотивы, пересматриваются схемы движения и корректируются маршруты, чтобы как можно быстрее доставить пассажиров к местам назначения.

Особое внимание уделяется безопасности пассажиров. Именно поэтому в отдельных случаях поезда совершают дополнительные остановки для эвакуации людей или ожидают разрешения на дальнейшее движение после проверки состояния путей.

В связи с динамичной ситуацией пассажирам рекомендуют регулярно проверять актуальный статус своего рейса перед отправлением. Также важно обращать внимание на объявления на вокзалах и сообщения проводников во время поездки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" ожидает значительных проблем с билетами на пассажирские поезда. В частности, не исключается, что на отдельных рейсах дефицит мест будет особенно критичным и на 1 место будет более 6 претендентов. Причин же этому несколько. Среди них — ро – ный рост спроса.

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