В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить для Львова

"Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове, Ужгороде, Черновцах. Таким образом, в компании намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

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Об этом рассказал глава правления компании Александр Перцовский. Он выразил уверенность, что "это маршруты, которые интересны, даже когда откроется авиация".

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал Перцовский.

При этом он подчеркнул: евроколея из Чопа в Ужгород уже практически готова. Следующий проект – строительство евроколеи во Львов (Скнилов).

О последнем ранее рассказывали и в Министерстве развития громад и территорий. Там отмечали:

по плану работы по прокладке европейской железнодорожной колеи стандарта 1435 мм должны вестись на участке Скнилов – Мостиска II;

ожидается, что реализация проекта соединит Львов с границей Польши и откроет дополнительное прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Европейским Союзом;

финансирование будет выделено в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) 2024 – "основного инструмента ЕС для развития стратегической инфраструктуры".

Строить евроколею по всей Украине не будут

Вместе с тем, отметил Перцовский, в настоящее время у "Укрзалізниці" нет планов по покрытию евроколеей всей территории Украины. В частности, из-за того что для перевозок грузов лучше подходит именно широкая колея, которая используется ныне в Украине.

"У нас есть очень тяжелые поезда – по 6 000 тонн. В Европе такого нет. ... Мы никогда не "перешеем" всю Украину под европейскую колею. Да и это будет неправильно", – резюмировал глава правления"Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине запускают сразу 2 новые поезда в популярный туристический центр – Ворохту. Впрочем, они будут временными – рейсы запланированы на отдельные дни августа.

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