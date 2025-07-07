Поезд на важном маршруте "отменили": почему больше не будет совершать рейсы

В Украине больше не будет курсировать поезд №708/707 между Одессой и Винницей. Дело в том, что он был временным.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали: движение планировалось лишь на 4 и 6 июля.

"Хорошая новость для тех, кто планирует поездку между Одессой и Винницей. На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса – Винница – Одесса. ...Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка", – говорилось в сообщении.

Вместе с тем, в настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, отметим, временные поезда запускают, когда стандартные маршруты не справляются с возросшим пассажиропотоком. Причины такого роста спроса могут быть разными – в частности, периоды массовых поездок:

школьные каникулы;

отпускной сезон и т.д.

В Украине отправят в рейсы новые поезда о особенными купе

В то же время, женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці". В частности:

№38/37 Киев – Запорожье.

№98/97 Ковель – Киев.

№22/21 Львов – Харьков.

Во всех них такие купе будут в вагоне №5. Первые же рейсы обновленные поезда начнут совершать с 25 июля.

"Масштабируем проект женских купе. Добавляем еще три поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны", – сообщили в "Укрзалізниці".

В то же время, отметили в перевозчике, стоимость билетов в женские купе не отличается от обычных. Т.е., переплачивать за них не придется. Впрочем, не предусмотрены и скидки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов, которые будут следовать из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов иТрускавец. Также назначили поезд между Львовом и Одессой.

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