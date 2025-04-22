Поезд на популярном маршруте "отменили": почему больше не будет совершать рейсы

В Украине больше не будет курсировать поезд на популярном туристическом направлении №265/266 Киев – Одесса – Киев. Дело в том, что он был временным.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали:

поезд запускали специально к Пасхе;

движение планировалось лишь на 18 и 21 апреля.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 Киев – Одесса. Киев Он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия – к родным, друзьям или просто к морю или столице, – говорилось в сообщении.

В настоящее же время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

Новый поезд "Укрзалізниці" будет ездить по "особым" дням

Вместе с тем, "Укрзалізниця" запускает новый поезд – он будет ходить из Киева в крупный региональный центр Каменец-Подольский. Впрочем, тоже временно – рейсы запланированы лишь на 25 апреля и 2 мая. Таким образом в "Укрзалізниці" хотят покрыть высокий спрос украинцев на поездки в этом направлении.

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их можно купить:

в приложении "Укрзалізниці";

на официальном сайте перевозчика;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов на популярном туристическом ужгородском направлении – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.

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