Поезд на популярном маршруте "отменили": почему больше не будет совершать рейсы
В Украине больше не будет курсировать поезд на популярном туристическом направлении №265/266 Киев – Одесса – Киев. Дело в том, что он был временным.
Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали:
- поезд запускали специально к Пасхе;
- движение планировалось лишь на 18 и 21 апреля.
"Укрзалізниця" назначает дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 Киев – Одесса. Киев Он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия – к родным, друзьям или просто к морю или столице, – говорилось в сообщении.
В настоящее же время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.
В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:
- праздниками;
- другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.
Новый поезд "Укрзалізниці" будет ездить по "особым" дням
Вместе с тем, "Укрзалізниця" запускает новый поезд – он будет ходить из Киева в крупный региональный центр Каменец-Подольский. Впрочем, тоже временно – рейсы запланированы лишь на 25 апреля и 2 мая. Таким образом в "Укрзалізниці" хотят покрыть высокий спрос украинцев на поездки в этом направлении.
Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их можно купить:
- в приложении "Укрзалізниці";
- на официальном сайте перевозчика;
- в кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов на популярном туристическом ужгородском направлении – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!