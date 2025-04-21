Новый поезд "Укрзалізниці" будет ездить по "особым" дням: сколько стоят билеты на первый рейс

В Украине запустили новый поезд. Он будет ходить из Киева в крупный региональный центр Каменец-Подольский. Впрочем, временно – рейсы запланированы лишь на 25 апреля и 2 мая.Таким образом в "Укрзалізниці" хотят покрыть высокий спрос на поездки в этом направлении среди украинцев. Билеты же на новый поезд уже поступили в продажу – в частности, в плацкарт на рейс 25 апреля со столицы они стоят 236,48 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 239/240.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Подолье", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На рейс 25 апреля из Киева в продаже доступны билеты классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – 236,48 грн;

купе – 355,41 грн;

люкс – 785,91 грн.

Где купить билеты

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их можно купить в:

приложении "Укрзалізниці";

на официальном сайте перевозчика;

в кассах вокзалов.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 07:47. Прибытие в Каменец-Подольский – 17:38.

Отправление из Каменца-Подольского – 13:44. Прибытие в Киев – 21:58.

Почему в Украине назначают временные поезда

В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов по популярному туристическому ужгородскому направлению – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.

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