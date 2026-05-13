Подпольные цеха и тонны контрафакта: на Киевщине ликвидировали производство поддельного кофе

Украинские правоохранители обнаружили и ликвидировали на Киевщине производство фальсифицированного кофе под. Подделку продавали под логотипами мировых брендов и сбывали через интернет-магазины, маркетплейсы и кофейни по всей стране.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). В результате обысков было изъято "цеховое" оборудование и другое имущество на 20 млн грн.

Как работала схема

В складских помещениях были обустроены подпольные цеха, где обжаривали, фасовали и упаковывали кофе под чужими торговыми марками .

. Для приема оплат привлекались подставные предприниматели, которые оформляли фиктивную деятельность .

. Подделку рекламировали в соцсетях и мессенджерах, заказы рассылали почтовыми сервисами.

Показательно, что до 2021 года фигуранты официально сотрудничали с правообладателем бренда. Но потом контракт закончился и они продолжили использовать чужой логотип – уже незаконно.

Что изъяли

Детективы провели 22 обыска. В результате было изъято имущество ориентировочной стоимостью почти 20 млн грн:

производственное оборудование ;

; полиграфические материалы ;

; тысячи упаковок готовой продукции;

сырье ;

; транспортные средства ;

; наличность;

документацию.

Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается по статье о незаконном использовании торгового знака, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере. Устанавливаются все причастные к схеме.

Угроза для потребителей

"Контрафакт – это теневой рынок, который наносит ущерб государству, бьет по легальному бизнесу и несет угрозу потребителям", – заявил руководитель территориального управления БЭБ в Киевской области Виталия Перунина.

Он отметил, что поддельная продукция не проходила никакого контроля качества и подчеркнул, что "организаторы таких схем работают вне закона, избегают уплаты налогов и сознательно пренебрегают любыми стандартами качества".

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина ежегодно недополучает миллиарды долларов из-за теневого рынка кофе, поскольку каждая вторая пачка тонизирующего напитка была ввезена контрабандой или подделана. Кроме убытков для бюджета, это также создает риски для потребителей.

