Подпольные цеха и тонны контрафакта: на Киевщине ликвидировали производство поддельного кофе
Украинские правоохранители обнаружили и ликвидировали на Киевщине производство фальсифицированного кофе под. Подделку продавали под логотипами мировых брендов и сбывали через интернет-магазины, маркетплейсы и кофейни по всей стране.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). В результате обысков было изъято "цеховое" оборудование и другое имущество на 20 млн грн.
Как работала схема
- В складских помещениях были обустроены подпольные цеха, где обжаривали, фасовали и упаковывали кофе под чужими торговыми марками.
- Для приема оплат привлекались подставные предприниматели, которые оформляли фиктивную деятельность.
- Подделку рекламировали в соцсетях и мессенджерах, заказы рассылали почтовыми сервисами.
Показательно, что до 2021 года фигуранты официально сотрудничали с правообладателем бренда. Но потом контракт закончился и они продолжили использовать чужой логотип – уже незаконно.
Что изъяли
Детективы провели 22 обыска. В результате было изъято имущество ориентировочной стоимостью почти 20 млн грн:
- производственное оборудование;
- полиграфические материалы;
- тысячи упаковок готовой продукции;
- сырье;
- транспортные средства;
- наличность;
- документацию.
Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается по статье о незаконном использовании торгового знака, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере. Устанавливаются все причастные к схеме.
Угроза для потребителей
"Контрафакт – это теневой рынок, который наносит ущерб государству, бьет по легальному бизнесу и несет угрозу потребителям", – заявил руководитель территориального управления БЭБ в Киевской области Виталия Перунина.
Он отметил, что поддельная продукция не проходила никакого контроля качества и подчеркнул, что "организаторы таких схем работают вне закона, избегают уплаты налогов и сознательно пренебрегают любыми стандартами качества".
Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина ежегодно недополучает миллиарды долларов из-за теневого рынка кофе, поскольку каждая вторая пачка тонизирующего напитка была ввезена контрабандой или подделана. Кроме убытков для бюджета, это также создает риски для потребителей.
