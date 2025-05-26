Под прикрытием благотворительного фонда – шпионаж и пропаганда: как Россия научилась обходить санкции ЕС

Российский государственный "Правфонд" обходил санкции ЕС (Европейский Союз), используя криптовалюты, наличные и офшорные счета: деньги передавались через посредников, третьих лиц и даже российские посольства по меньшей мере в 11 странах ЕС. Так, например, 65-летняя Татьяна Соколова перевозила наличные через границу, а литовский адвокат Станисловас Томаш получал выплаты на счет в Панаме и предлагал криптокошелек для избежания контроля.

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Об этом пишет французское издание Le Monde. В центре громкого международного расследования – российский государственный Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, более известный как "Правфонд".

Несмотря на наложенные санкции со стороны Европейского Союза, эта организация продолжала свою деятельность через сеть офшорных счетов, криптовалют, посредников и даже через наличные перевозки, демонстрируя впечатляющую гибкость в противостоянии ограничениям. Официально "Правфонд" декларировал благородную миссию – правовую защиту россиян за рубежом.

Однако расследование изданий Le Monde, DR, OCCRP и более двадцати медиапартнеров показало совсем другую картину. Организация финансировала прокремлевскую пропаганду в странах ЕС, в частности в Балтии, поддерживала юридически лиц, обвиняемых в шпионаже, и предоставляла средства киберпреступникам и лицам, причастным к контрабанде мигрантов.

Несмотря на санкции, наложенные в июне 2023 года против "Правфонда" и его руководителя Александра Удальцова, организация не прекратила свою деятельность. Утечка более 50 000 электронных писем, которая оказалась в руках журналистов, показала, что средства продолжали поступать по меньшей мере в 11 стран – членов ЕС. Фонд использовал несколько стратегий для обхода санкций:

наличные перевозки (как в случае с Татьяной Соколовой, задержанной на границе с 10 000 евро);

(как в случае с Татьяной Соколовой, задержанной на границе с 10 000 евро); использование криптовалют (в частности, через кошелек, предоставленный адвокатом из Литвы);

(в частности, через кошелек, предоставленный адвокатом из Литвы); посредники и третьи лица, которые получали средства на личные счета и далее передавали бенефициарам.

Российские посольства часто направляли просителей финансовой помощи в "Правфонд". Бенефициары должны были заполнить формы, где указывали суммы, преимущественно для покрытия судебных расходов. Многие получали инструкции относительно альтернативных путей перевода: обмен валют, вывоз через границу или даже получение денег через офшорные счета в Панаме.

Примером служит адвокат Станисловас Томаш, который получил 10 000 евро через панамский счет и признал, что из-за санкций стало опасно работать с "Правфондом". В его письмах фигурируют призывы перейти на более защищенные каналы связи, поскольку "литовцы могут добавить в список Интерпола".

Расследование показало, что даже "нейтральные" с виду организации, такие как финская Mosaiikki, получали финансирование от "Правфонда", частично используя эти средства на свои инициативы. В то же время их лидеры, в частности Татьяна Доултцева, жаловались на все более жесткие финансовые ограничения и опасность для репутации после публикаций в СМИ.

Электронная корреспонденция фонда демонстрирует, как даже после введения санкций он мог приспосабливаться к новым условиям. Организация имела сеть юристов, посредников, подставных лиц и зарубежных структур, которые способствовали трансферу средств. Такой подход позволил "Правфонду" не только продолжить работу, но и остаться активным фактором влияния России в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, немецкий производитель компонентов для электроники Kontron поставлял России запрещенные технологии вопреки действующим в Европейском Союзе санкциям. Это еще раз подтверждает неспособность страны-агрессора самостоятельно обеспечить себя передовыми разработками и ее зависимость от Европы.

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