Почему Россия выпала из поля зрения FATF: системные просчеты Госфинмониторинга

FATF не приняла новых решений относительно ограничений в отношении России, хотя и продлила действующие. В Париже с 15 по 19 июня прошла очередная неделя заседаний Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Однако Госфинмониторинг, являющийся органом, ответственным за сотрудничество с FATF в Украине, в очередной раз не сумел добиться результатов: ни одного нового заявления FATF с осуждением России не последовало.

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Для Украины заседание FATF — хорошая возможность усилить давление на страну-агрессора, обсудить с представителями международных организаций и 37 странами-членами FATF риски для международной финансовой безопасности, угроз финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения со стороны России, пишет ZN.

К сожалению, в том числе из-за Госфинмониторинга, вопрос рисков и угроз со стороны России не был в центре внимания последнего заседания ФАТФ. Так же, как и в ходе предыдущих заседаний в 2025 году в Париже и Страсбурге (Французская Республика), а также в феврале 2026 года в Мехико (Мексиканские Соединенные Штаты).

В заключительном коммюнике FATF по итогам июньского заседания действия России, связанные с вооруженной агрессией против Украины, не осуждаются.

"Приостановка членства Российской Федерации в FATF остается в силе (см. заявление от февраля 2024 года)", — отмечает FATF. То есть упоминается лишь о решении о приостановке членства, которое остается в силе уже три года. Отдельного публичного заявления FATF в отношении России, что было регулярной практикой в 2022–2024 годах, также не принято.

Напомним о скандале, связанном с длительным отсутствием главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина на рабочем месте в первом квартале этого года, в том числе из-за безрезультатной командировки на заседание FATF в Мексику на 12 дней. В рамках этого заседания FATF отсутствует какая-либо информация о работе Госфинмониторинга по достижению положительного для Украины результата. На сайте Госфинмониторинга нет ни одной новости об участии в заседании FATF. Хотя это ключевое международное событие в сфере финансового мониторинга.

Из-за системной пассивной позиции Госфинмониторинга интерес FATF к дальнейшему введению санкций против России исчезает, хотя это чрезвычайно важно — включение РФ в "черный список" FATF могло бы существенно ограничить ее финансовые возможности вести войну против Украины.

"Отсутствие результатов Госфинмониторинга на заседании FATF также можно объяснить тем, что руководство Госфинмониторинга само подозревается в причастности к отмыванию грязных денег. Так, накануне заседаний FATF, 10 июня, НАБУ и САП провели обыски в Госфинмониторинге. Вероятно, обыски касались дела о строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области, на которых предыдущие руководители Полтавской ОГА Филипп Пронин и Богдан Корольчук, которые сейчас возглавляют Госфинмониторинг, отмыли 200 млн грн", – отмечает издание.

Напомним, как ранее писал OBOZ.UA, НАБУ в ходе расследования хищений при строительстве фортификационных сооружений вышло на схему отмывания средств через десятки офшорных компаний, которые получали деньги за фиктивные услуги, переводили их между собой и выводили на счета фирм на Кипре и на Британских островах. Система действовала в период, когда Филипп Пронин возглавлял Госфинмониторинг, а во время обысков по делу были изъяты документы, печати десятков компаний и крупные суммы наличных, что может свидетельствовать о существовании масштабного конвертационного центра.

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