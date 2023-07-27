По всему миру рекордно дорожает популярный напиток: причина и чего ждать от цен

Стоимость апельсинового сока на глобальных рыках бьет исторические рекорды, цены в рознице будут расти, не исключается даже дефицит напитка. Причиной стало массовое распространение болезней цитрусовых в штате Флорида (США) и в Бразилии, которая являются крупнейшим мировым экспортером этой продукции.

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Так, по данным Bloomberg, стоимость фьючерсов на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в сентябре превысила 305 долларов. Это произошло впервые за всю историю наблюдений с 1970-х годов.

Ожидается, что напиток будет дорожать по всему миру. Экономисты и агрономы уверены, что в самое ближайшее время мир столкнется с дефицитом апельсинового сока, первым за последние полвека, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"С начала 2020 стоимость концентрата сока выросла более чем в 3 раза, только с января 2023 года – в 1,5 раза", – прокомментировал статистику нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Рост цен уже привел к резкому снижению объема продаж. Потребление в США (а это крупнейший потребительский рынок в мире) упало до минимума за пять лет. "Потребители обращают на это внимание и уже не пьют много сока. Если они откажутся от этого продукта, они не обязательно вернутся к его потреблению", – отметил рыночный аналитик Джуди Гейнс.

Причиной рекордного подорожания стала не инфляция. Предложение сока по всему миру снижает болезнь апельсиновых деревьев у двух ключевых поставщиков напитка – Бразилии и штате Флорида.

Эксперты оценивают перспективы негативно. Болезнь продолжает активно распространяться, и шансы на возобновление производства до ожидаемого уровня в новом сезоне ограничены.

В Украине чистый апельсиновый сок (не нектар) уже продают в среднем по 100 грн/л. И цена может стать еще выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВФ предупредили: зерновой шантаж России ударит по всему миру. Из-за недопоставок продовольствия из Украины могут вырасти мировые цены на еду.

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