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По старым ценам жилье больше не продают: в Киеве изменили стоимость 1-комнатных квартир

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,0 т.
В Киеве изменили стоимость 1-комнатных квартир

В Киеве подешевели 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За последние 6 месяцев их стоимость снизилась на 2% – до средних 60 тыс. долларов.

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Как рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, по районам, цены колебаются от средних 41,9 тыс. долларов до 112,5 тыс. долларов. Т.е., за квартиру в самом дорогом можно купить больше 2-х в самом дешевом.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем, 112,5 тыс. долларов. Далее идут:

  • Шевченковский – 79 тыс. долларов;
  • Голосеевский – 70 тыс. долларов;
  • Дарницкий – 62 тыс. долларов;
  • Днепровский – 59,9 тыс. долларов;
  • Подольский – 58 тыс. долларов;
  • Соломенский – 58 тыс. долларов;
  • Оболонский – 53,7 тыс. долларов;
  • Святошинский – 47,2 тыс. долларов;
  • Деснянский – 41,9 тыс. долларов.
В Киеве подешевели 1-комнатные квартиры

В то же время, стоимость квартир с ремонтом и без ремонта отличается. К примеру, жилье с ремонтом в Печерском районе стоит в среднем 123,5 тыс. долларов – а без ремонта 113,2 тыс. Т.е., с ремонтом более чем на 10 тыс. долларов дороже.

Стоимость квартир с ремонтом и без ремонта отличается

А вот в Шевченковском наоборот – с ремонтом квартиры стоят в среднем 79 тыс. долларов, а без него – 80 тыс. долларов. Т.е., на 1 тысячу дороже.

Цены на квартиры без ремонта

Сколько стоит купить 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, по данным крупного профильного маркетплейса, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 21 000 до 97 025 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 97 025 долларов. А кроме того:

  • во Львовской области – 68 904 доллара;
  • Закарпатской – 58 919 долларов.
  • Винницкой – 52 109 долларов.

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 21 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Запорожская – 21 730 долларов;
  • Николаевская – 22 889 долларов.
Сколько стоит купить 1-комнатную квартиру в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от довоенного уровня.

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