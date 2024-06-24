По старым ценам жилье больше не продают: в Киеве изменили стоимость 1-комнатных квартир

В Киеве подешевели 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За последние 6 месяцев их стоимость снизилась на 2% – до средних 60 тыс. долларов.

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Как рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, по районам, цены колебаются от средних 41,9 тыс. долларов до 112,5 тыс. долларов. Т.е., за квартиру в самом дорогом можно купить больше 2-х в самом дешевом.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем, 112,5 тыс. долларов. Далее идут:

Шевченковский – 79 тыс. долларов;

Голосеевский – 70 тыс. долларов;

Дарницкий – 62 тыс. долларов;

Днепровский – 59,9 тыс. долларов;

Подольский – 58 тыс. долларов;

Соломенский – 58 тыс. долларов;

Оболонский – 53,7 тыс. долларов;

Святошинский – 47,2 тыс. долларов;

Деснянский – 41,9 тыс. долларов.

В то же время, стоимость квартир с ремонтом и без ремонта отличается. К примеру, жилье с ремонтом в Печерском районе стоит в среднем 123,5 тыс. долларов – а без ремонта 113,2 тыс. Т.е., с ремонтом более чем на 10 тыс. долларов дороже.

А вот в Шевченковском наоборот – с ремонтом квартиры стоят в среднем 79 тыс. долларов, а без него – 80 тыс. долларов. Т.е., на 1 тысячу дороже.

Сколько стоит купить 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, по данным крупного профильного маркетплейса, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 21 000 до 97 025 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 97 025 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 68 904 доллара;

Закарпатской – 58 919 долларов.

Винницкой – 52 109 долларов.

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 21 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – 21 730 долларов;

Николаевская – 22 889 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от довоенного уровня.

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