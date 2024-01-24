По старым ценам бензин больше не купить: как на АЗС переписали стоимость топлива

В Украине дешевеет бензин. За последние сутки его стоимость снизилась на 6 коп. – до средних 50,9 грн/л. С начала месяца же удешевление составило 52 коп. – 2 января он стоил в среднем 51,42 грн. А вот с начала зимы снижение цены оказалось более весомым – 3,43 грн/л (1 декабря 2023 года А-95-й стоил в среднем 54,33 грн/л).

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В целом же крупные сети, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 47,49-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,5 грн/л.

Дешевле всего, по данным аналитиков, бензин продают на заправках VostokGaz и Маркет – 47,49 грн/л. А также:

Фактор – 47,5 грн/л;

RLS – 47,9 грн/л;

Авантаж 7 – 47,95 грн/л;

Luxwen – 47,99 грн/л;

Укр-Петроль – 48 грн/л.

Самые высокие цены выставили на АЗС SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 52,85 грн/л.

По регионам же бензин продают по 49,85-52,83 грн/л. Т. е. разница между самым дорогим и дешевым составляет почти 3 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Николаевской области – в среднем по 49,85 грн/л. А также в:

Закарпатской – 49,98 грн/л;

Днепропетровской – 50,04 грн/л.

Дороже всего заправляться в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 52,83 грн/л. А кроме того, в:

Сумской – 51,83 грн/л;

Харьковской, Херсонской – 51,4 грн/л;

Кировоградской, Черниговской – 51,59 грн/л.

До конца зимы будет еще дешевле

В то же время, нынешнее снижение стоимости бензина, по видимому, не окончательное. Как объяснил топливный эксперт Александр Сиренко, до конца зимы цены могут опустится гораздо ниже.

"Я вижу тенденцию к снижению. И коридор 45-50 грн/л – это осторожный прогноз (для бензина А-95. – Ред.) до конца зимы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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