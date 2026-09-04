Первый пошел: какая авиакомпания полностью остановила полеты в Москву после заявления Зеленского

Первая авиакомпания полностью приостановила рейсы в Москву из-за "оценки рисков". Это африканский перевозчик Air Tanzania. До этого речь шла лишь о массовой отмене отдельных рейсов, а не об общей остановке полетов.

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О своем решении Air Tanzania сообщила в соцсетях. Компания также пообещала "внимательно следить за ситуацией".

Полеты прекратились 4 сентября. Интересно, что авиакомпания запустила регулярное сообщение с Москвой лишь в июле 2026 года.

Позже авиакомпания заявила о планах возобновить полеты в РФ с 7 сентября, однако все будет зависеть от ситуации с безопасностью. Пассажирам, у которых были билеты на рейсы между Россией и Танзанией, пообещали вернуть деньги.

Что происходит в российских аэропортах

Перебои в аэропортах Москвы начались после 1 сентября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится "полностью опасным" для гражданской авиации, а авиаперевозчикам придется учитывать присутствие украинских беспилотников.

Уже на следующий день ряд авиакомпаний начал отменять рейсы в Россию и обратно из-за заявления Зеленского. Первыми об этом сообщили турецкие Pegasus и Turkish Airlines, что привело к срыву отпусков у многих россиян.

Представители Pegasus также объяснили туристам, что решение связано с "ситуацией в воздушном пространстве". Пассажирам в Турции, в частности, заявили, что не знают, чего ожидать, поскольку турецкая сторона запретила вылеты в направлении РФ.

Аналогичные решения приняла и эмиратская Flydubai. "Корректируем расписание и маршруты полетов в связи с изменением ситуации в регионе", – отметили в авиакомпании.

Параллельно Украина сообщила Международной организации гражданской авиации (ICAO) об опасности воздушного пространства России из-за "усиления военной активности". Организация призвала своих членов защищать самолеты от рисков в зонах конфликтов. Росавиация в свою очередь заявила авиакомпаниям, что украинские сообщения об опасности неба над Россией якобы не имеют юридической силы.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября в российских аэропортах "зависли" более полусотни рейсов. Больше всего проблем возникло во Внуково, Домодедово и Шереметьево.

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